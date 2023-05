Ah, la Sicile. Les gelatos, le soleil, les pâtes… ça a de quoi en faire rêver plus d’un. Chez Conso-Mag aussi on en a encore des étoiles plein les yeux. On a donc choisi de vous partager les meilleurs endroits à visiter sur cette mythique île italienne.

L’Etna

Tout commence par l’emblème de la Sicile. Je parle bien évidemment de l’Etna, volcan le plus actif d’Europe. Il vous est possible de prendre un guide pour avoir les détails les plus précis sur certains cratères ou certaines coulées célèbres. L’ascension de l’Etna est une expérience unique pour tous les amateurs de nature et d’aventure. Vous pouvez explorer ses flancs en voiture, en téléphérique, en jeep, ou à pieds. Pour les plus courageux et si les conditions le permettent, une randonnée avec un guide spécialisé jusqu’au sommet de l’Etna est une aventure qui vaut la peine d’être tentée.

Taormine

Au nord de l’Etna se trouve la ville côtière de Taormine, perchée sur une colline de 200 mètres de haut.

L’un des sites les plus emblématiques de cette ville est l’amphithéâtre grec antique, datant du IIIe siècle avant JC. Il est encore utilisé aujourd’hui pour des événements culturels tel que le célèbre festival de Taormine et des concerts en plein air. Vous pouvez également explorer les jardins publics de la ville, avec leurs arbres luxuriants et leurs vues panoramiques.

Les rues de Taormine regorgent de boutiques de souvenirs, de magasins d’artisanat local, de cafés et de restaurants traditionnels. Si vous cherchez une plage idyllique, Isola Bella est une petite île rocheuse accessible depuis la plage principale de Taormine par un pont de pierre. Cette plage de galets est l’endroit parfait pour se détendre et profiter du soleil et de la mer.

Les gorges de l’Alcantara

Non loin de là se trouvent les Gorges de l’Alcantara, une formation géologique assez impressionnante et dépaysante. Les gorges ont été créées il y a plus de 8 000 ans, lorsque les coulées de lave de l’Etna se sont refroidies. Elles ont ainsi formé des colonnes géométriques en forme de prisme.

Vous pouvez explorer les gorges à pied ou en bateau, en traversant les eaux cristallines de la rivière Alcantara qui coule à travers les colonnes de lave. Je préfère vous avertir que l’eau est assez glaciale, mais ça reste bien agréable lors de fortes chaleurs.

Syracuse

À présent, direction le sud de la côte ionienne pour y retrouver la belle ville de Syracuse.

Pour ceux qui veulent se reposer, vous pouvez vous détendre sur les plages de Fontane Bianche ou encore Cala Mosche. Vous trouverez aussi une multitude de restaurants pour goûter les spécialités locales dans le centre historique et ses petites rues typiques sur l’île d’Ortygie. Un autre endroit que je peux vous conseiller dans les alentours est la visite de la cathédrale de Syracuse. Elle a été construite sur un temple grec dont on peut voir les vestiges qui remontent à plusieurs milliers d’années.

J’en profite pour faire une petite parenthèse concernant les cathédrales et édifices religieux si vous en visitez en Sicile. Nombre d’entre eux exigent une tenue correcte pour pouvoir rentrer. Cela implique d’éviter les shorts et les débardeurs. Si toutefois, par mégarde, vous oubliez vos vêtement adaptés, la plupart des sites vendent des habits pour vous couvrir pour peu.

En sortant un peu du centre, je vous recommande également la visite du parc archéologique de Néapolis. Avec ses jardins, son amphithéâtre historique et ses carrières de pierre, il saura ravir petits et grands. C’est un endroit bien entretenu, hors du temps, qui vaut le détour.

La vallée des temples

Plus à l’ouest, sur la côte sud, à Agrigente, se situe la mythique Vallée des Temples. Ce site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et est considéré comme l’un des plus beaux exemples de l’architecture grecque antique au monde.

La Vallée des Temples comprend une série de temples et de bâtiments antiques construits par les Grecs au Ve siècle avant JC.

Vous pouvez découvrir l’histoire et la culture de la Sicile antique en explorant les sites, en vous promenant dans les jardins et en admirant les vues panoramiques sur la mer. C’est une expérience immersive dans l’histoire et la culture de la Grèce Antique en Sicile à ne pas louper !

