Ah les Lego ! Ces briques qui semblent traverser les générations sans jamais s’essouffler… Chaque année, de nouvelles boîtes voient le jour dans les rayons, pour le plus grand plaisir des petits…et des plus grands ! Et pour cause, cette histoire a commencé au XXème siècle, plus précisément dans les années 30. Aujourd’hui, il existe de multiples catégories de sets : mechanic, duplo, city…les énumérer prendrait un temps fou. La vraie force de LEGO est d’avoir créé des constructions de monuments réels et issus de grosses franchises (Disney, Star Wars…). Ils sont très appréciés du grand public !

Dans cet article, on a réuni pour vous les cinq plus grosses constructions Lego qui existent.

1. La carte du monde

Dernièrement, nombre des constructions de Lego sont axées décoration, comme le pot de fleurs ou encore reproduction en brique de La Nuit Étoilée de Van Gogh. Ce set de la carte du monde contient 11 695 pièces. On ne dirait pas comme ça ? Et bien la plupart des pièces sont les plus petites qui existent. Fini les briques qui prennent 20 petits emplacements : chaque pays va être construit point par point. Il fait 104×65 cm et coûte 250 euros. Ça vaut bien une exposition au mur ou sur un meuble !

2. La Tour Eiffel

En seconde place se pose notre fameuse Tour Eiffel. Légèrement plus petite que celle construite par notre cher Gustave Eiffel entre 1887 et 1889, elle reste néanmoins la construction Lego la plus imposante et la plus haute qui existe sur le marché. Constituée de 10 001 pièces, la Tour Lego s’érige à 1,50m ! Il faudra cependant sortir 629,99 euros du portefeuille.

3. Le Titanic

Jack avait-il assez de place sur la planche ? Vous n’aurez pas à y réfléchir, ce bateau n’a pas encore coulé ! Le set Lego du Titanic contient 9 090 pièces, et le bateau est bien complet ! Il mesure même 1,35 mètres de long et fut imaginé à une échelle de 1/200. Autant vous dire que ce n’est pas une coque vide. On retrouve tous les éléments du vrai bateau avec la salle des machines, ou encore quelques chambres. Notez tout de même que comme le vrai, le bateau Lego Titanic coule. Ne le prenez donc pas dans la piscine au risque de le voir sombrer sur le liner. Celui-ci coûte 679,99 euros.

4. Le Colisée

Envie d’un air de Rome ? Vous pouvez vous procurer le set Lego du célèbre Colisée pour 487,39 euros. Il a spécialement été conçu pour ressembler un maximum au réel monument romain italien. Cela est notamment reflété par les différentes couleurs utilisées pour représenter le vieillissement du bois des gradins. Lego a montré à travers ce set son désir de rester le plus fidèle possible aux modèles qu’ils ont choisi de reproduire. Ce set contient 9 036 pièces et mesure 27 cm de haut, 52 de large et 59 de profondeur. Veillez donc bien à avoir de la place pour l’exposer, il est imposant !

5. Le Faucon Millenium

Direction Tatooïne ou Hoth, au choix, avec le Faucon Millenium de la célèbre saga de George Lucas. Avec ses 7 541 briques, ce set est également très imposant ! Il mesure 84 cm de long, 56 de large et 21 cm de haut. En plus de tous les détails extérieurs du vaisseau, le Faucon Millenium est également bien complet à l’intérieur. Vous pouvez d’ailleurs enchaîner plusieurs films en construisant ce vaisseau, cela va prendre des heures !

Attention tout de même avec le Faucon Millenium, il existe deux sets ! Le plus gros est dans la boîte noire Ultimate Collector Series comme ci-dessus.

Mentions honorables : Fondcombe (ou Fendeval), le Seigneur des anneaux (6 167 pièces), château de Poudlard, Harry Potter (6 020 pièces), ou pour les fans de football, enfin surtout du Real Madrid, le stade Santiago Barnabéu (5 876 pièces). Pas d’inquiétude pour les fan du FC Barcelone, le Camp Nou est également disponible (5 508 pièces).