Cubic Odyssey est un jeu d’aventure en monde ouvert développé par Atypical Games. Vous avez toujours rêvé de conquérir l’espace dans Minecraft, alors Cubic Odyssey est sûrement le jeu qu’il vous faut.

Une Aventure Infinie !

Dans Cubic Odyssey, l’objectif principal sera de retourner sur sa planète d’origine et de faire face à une menace qui se répand dans l’univers : Les Ténèbres Rouges.

Le jeu commence en nous introduisant le lore et en nous expliquant ce qu’il se passe dans l’univers. L’introduction commence par la célèbre phrase “Il était une fois, dans une galaxie lointaine, très lointaine…”, une référence évidente à Star Wars, qui place immédiatement l’aventure dans un contexte galactique. On nous explique qu’une civilisation a jadis habité une planète, que les habitants vivaient en paix et à leur tête, une princesse aux pouvoirs extraordinaires dirigeait le royaume. On notera ici une référence évidente à la princesse Peach de l’univers de Mario.

Le peuple menait une existence prospère jusqu’à l’apparition d’une menace qui pris d’assaut la planète entière : les fameuses “Ténèbres Rouges” qui ravagèrent l’entièreté du royaume. La princesse, dans un dernier élan, parvint à envoyer une troupe de guerriers aux quatre coins de l’univers, trouver une solution pour venir à bout de ce fléau.

C’est dans ce contexte que notre aventure commence et que nous nous retrouvons à s’écraser sur une planète à bord de notre vaisseau.

Le gameplay débute donc avec la création de notre personnage. La personnalisation est plutôt simple : il est possible de choisir sa coupe de cheveux ainsi que la couleur de ces derniers. La partie vraiment intéressante réside dans le choix de la classe de notre personnage. Nous aurons le choix entre quatre classes distinctes : Les mineurs, qui ont un bonus de rapidité lors du minage ainsi que la possibilité d’obtenir plus de ressources, les artisans, qui sont avantagés lors de la création d’objets, les pilotes, qui maîtrisent davantage les combats spatiaux et enfin les chevaliers qui peuvent éradiquer plus facilement notre principal ennemi : les Ténèbres Rouges.

Un Minecraft dans l’espace

Cubic Odyssey tire sans aucun doute son inspiration de Minecraft. Tout d’abord, les visuels avec le style cubique et le monde entier constitué de blocs sont caractéristiques de la création de Mojang. Le jeu ne s’arrête pas qu’aux visuels puisqu’il reprend également de nombreux aspects de gameplay mis en place dès 2009 par Minecraft. On retrouve ainsi le système de fabrication grâce à l’établi mais aussi les fours permettant de cuire les aliments ou de changer les minerais bruts en lingots. Le cycle jour/nuit est également présent avec les menaces qu’engendre le coucher du Soleil. Si vous n’avez jamais joué à Minecraft, sachez que la nuit devient rapidement périlleuse en raison de l’apparition de nombreux monstres hostiles qui ne vous veulent que du mal, et Cubic Odyssey ne déroge pas à la règle en installant une ambiance angoissante pour nous faire comprendre qu’il vaut mieux rester chez soi en attendant que le Soleil se lève.

De nombreux autres aspects sont des reprises, je pense notamment aux systèmes de minage, la récolte des blocs ou encore les combats.

Cependant, Cubic Odyssey apporte de nouvelles facettes au gameplay et arrive à se démarquer sur de nombreux points. La principale différence avec Minecraft réside dans la technologie apportée par le jeu. On ressent instantanément l’ambiance spatiale grâce aux objets comme le laser qui nous permet de récupérer les objets, le jet pack mais surtout le petit robot qui nous sert de guide durant notre aventure. Cela m’amène d’ailleurs à faire une parenthèse concernant le tutoriel que j’ai trouvé très pertinent : il nous guide de manière claire sans pour autant nous noyer d’informations dès le début.

Les visuels sont aussi adaptés à l’univers : les mécaniques sont, certes, les mêmes que dans Minecraft mais chaque item est en lien avec le thème du jeu, que ce soit l’établi, le four ou les coffres.

Mais ce qui fait véritablement l’originalité de Cubic Odyssey, ce sont les véhicules. On retrouve de nombreux moyens de transports plus futuristes les uns que les autres, et notamment les vaisseaux spatiaux qui nous permettent d’aller dans l’espace et de combattre nos ennemis. Le jeu nous propose alors un tout autre pan de gameplay en nous faisant voyager à travers l’espace à la recherche d’indices sur des potentiels moyens de sauver notre monde. Nous devrons alors combattre de nombreux bandits intergalactiques qui, eux aussi, nous causeront des problèmes à travers les dizaines de galaxies explorables.

Le jeu nous propose donc une expérience complète entre construction de base et exploration spatiale qui demandera de nombreuses heures à arpenter les centaines de planètes différentes avant d’enfin pouvoir sauver notre terre natale.

Conclusion : Entre inspiration et innovation

Cubic Odyssey reprend donc, dans les grandes lignes, le principe de Minecraft en s’inspirant de nombreuses mécaniques et les adaptent à son propre univers. Il mise également sur l’exploration spatiale en faisant de cette dernière son atout majeur. L’intrigue du jeu se base d’ailleurs sur cet aspect du gameplay en nous introduisant une histoire prenant en compte l’entièreté de l’univers.

Pour moi, le jeu se démarque surtout par la deuxième partie du gameplay, à savoir les voyages dans l’espace. L’aventure terrestre étant beaucoup plus classique et similaire à d’autres jeux du même genre. Si vous aimez les jeux d’aventure comme Minecraft ou No Man’s Sky, foncez sans hésiter, Cubic Odyssey saura vous satisfaire. Cependant, mis à part l’exploration spatiale, le jeu n’apporte pas vraiment de nouveauté extraordinaire, il ne faut donc pas s’attendre à une révolution du genre.