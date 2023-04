Eva Björn AEgisdóttir revient en France avec le troisième volet sur l’inspectrice Elma! Merci encore à Vincent-Pierre pour cet envoi, et cette belle découverte!

Dans la petite communauté d’Akranes, où les secrets et les faux semblants sont de mise, l’inspectrice islandaise Elma se retrouve en danger de mort alors qu’elle enquête sur la disparition d’un homme dans un mystérieux incendie…

Je découvre l’inspectrice Elma dans le troisième volet… En effet, je n’avais pas encore lu les deux premiers lorsque j’ai commencé cette lecture! Et ce n’est pas dérangeant le moins du monde, au contraire, j’ai eu immédiatement envie de découvrir les deux précédents volets de l’inspectrice Elma!

L’intrigue est totalement dépendante à l’histoire d’Elma en elle-même, mais je vous recommande fortement de commencer par les premiers volets si vous souhaitait mieux saisir certains détails sur Elma, et mieux comprendre certains éléments. Bref!

Nous sommes à Akranes, l’été se prolonge, il est encore possible de s’amuser et de profiter avant que l’hiver ne s’installe. Hélas, une soirée tourne au drame avec le déclenchement d’un incendie… Incendie au cours duquel le jeune Marino décèdera… S’agit-il d’un très regrettable accident ou bel et bien d’un incendie criminel? Et bien, la police se retrouvera rapidement à enquêter afin de savoir qui pouvait bien vouloir la mort de ce jeune homme…

Globalement, j’ai beaucoup apprécie cette lecture! J’ai eu une principale appréhension: la traduction, c’est souvent ce qui fait défaut à ces auteurs nordiques: une traduction qui impacte la nature et la plume de l’auteur. Ici ce n’est pas le cas, j’ai pleinement vécue mon expérience aux côtés de l’inspectrice Alma. J’aime beaucoup la fluidité et la complexité de la plus d’Eva, c’est un véritable plaisir à lire. De plus, les chapitres courts sont très entraînants et rendent la lecture très addictive!

Le contexte, les lieux, les personnages secondaires, tout est absolument bien construit, rien n’est laissé de côté. L’intrigue en elle-même nous tient en haleine, et cela jusqu’au dénouement final, c’est fortement appréciable: on ne devine pas le moindre rebondissement ou la moindre révélation!

Je recommande vivement ce roman pour les friands de polar islandais, ou nordique!