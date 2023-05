Sortie récente dans la nouvelle collection Romantasy des éditions Hugo. Nous partons à la découverte du roman Les Loups du Millénaire, début d’une saga de plusieurs tomes!

Résumé du livre.

Sienna, une jeune loup-garou de dix-neuf ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amies et profiter de la vie ! À un détail près: marquée par un triste souvenir, elle n’arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la Frénésie approche, pendant laquelle, chaque année, les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n’importe qui. Mais lorsqu’elle rencontre Aiden, l’Alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu’elle s’était fixées. D’autant plus qu’Aiden a besoin d’elle pour réaffirmer son pouvoir depuis que son autorité d’Alpha a étéremise en question!

Mon avis.

N’hésitez pas à consultez les TW afin de vous lancer dans cette lecture. Celle-ci se réserve également pour un public averti.

Les Loups du Millénaire c’est un récit fantastique sur un univers dans lequel cohabitent humains et loups-garous. Alors que la Frénésie – rituel d’accouplement des loups-garous – frappe la meute de Sienna, celle-ci ne compte pas y succomber avant d’avoir trouver son compagnon. Aiden quant à lui, Alpha de la meute n’a toujours pas trouvé sa partenaire, enfin, il n’en est pas si sûr…

Alors que ce dernier marque la jeune Sienna, celle-ci doit désormais apprendre à cohabiter avec Aiden, l’homme le plus convointé de la meute.

Pour être tout à fait franche, j’avais énormement ( je pèse mes mots ) d’apprioris sur ce livre. Déjà, avec l’aspect d’instincts primitifs j’ai eu très peur de tomber dans le cliché absolu. Pourtant, ce n’est pas une mauvaise découverte.

Les chapitres sont courts. Il y’a 2 points de vue, bien qu’à mon goût le POV d’Aiden ne soit pas suffisamment exploitée, ou tout du moins pas assez.

Globalement c’est un très bon récit. Je l’ai déjà évoqué, mais nous ne sommes absolument pas dans le cliché, et l’autrice aborde même des sujets très sensibles tel que le viol… Le roman n’est vraiment pas à laisser entre les mains de n’importe qui.

Ce fut une très bonne lecture. Je l’ai dévoré en moins de 24h, ça se lit très facilement, l’écriture de Sapir A. Englard est d’une fluidité sans nom.

D’autant plus que la fin me laisse sur ma faim, j’ai hâte de découvrir le tome 2 prochainement!