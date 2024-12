Après des détours aux confins de l’espace, dans de sombres pyramides ou encore dans le repaire de la reine araignée, la gamme de l’excellent jeu Clank vous propose un petit périple au cœur de sombres catacombes. Le problème, ou plutôt le défi, c’est que celles-ci n’ont jamais été cartographiées…

Vous n’ignorez pas ce qui se murmure à votre sujet dans les alcôves de toutes les tavernes du Royaume : « sa cupidité n’a d’égale que sa maladresse ». D’un geste de mauvaise humeur vous tentez de balayer ces médisances de votre esprit même si tout au fond de vous, vous devez vous l’avouer, un large fond de vérité s’y cache peut-être. C’est vrai que votre amour des trésors et votre tendance à trébucher dans des couloirs à l’écho puissant vous ont déjà conduit dans des situations délicates et que vous vous êtes retrouvés plus souvent qu’à votre tour avec le fond de culotte un peu roussi par le souffle (trop) chaud d’un dragon furieux. Aussi, une question vous taraude : explorer des catacombes labyrinthiques où sommeille un dragon squelette et dont on dit plusieurs salles hantées, est-ce vraiment une bonne idée ? « Mais évidemment ! » vous crie l’odeur de l’or rapidement gagné…

L’exploration à tuile ou face…

Evacuons tout d’abord une question que se posent sans doute beaucoup de joueurs : non, Clank Catacombes n’est pas une extension pour Clank. Il est un pur stand-alone et vous n’aurez donc pas besoin de la boîte original pour y jouer.

Pour autant, si Clank Catatcombes est un Clank dans tout ce qu’il a de meilleur, c’est-à-dire un savant mélange d’exploration, de deck-building et de prise de risques, il n’est pas non plus une copie conforme du jeu original. Cette version apporte en effet son lot de nouveautés et la principale d’entre elles est l’apparition de tuiles destinées à remplacer le traditionnel plateau.

Dans cette version de Clank, vous commencerez votre aventure sur une portion de jeu réduite à quelques salles et à chaque fois que vous emprunterez un couloir qui vous mènera vers des lieux inconnus, vous devrez piocher une nouvelle tuile pour découvrir ce qui se cache dans les catacombes. Cette nouveauté ajoute une saveur particulière à cette version car évidemment, au gré de la pioche, le plateau se renouvellera entièrement de partie en partie mais en plus, elle apporte un petit goût d’incertitude qui n’est pas pour nous déplaire (au contraire).

Ce que nous voulons dire par là, c’est qu’il ne sera plus possible pour les aventuriers de programmer un run en observant le plateau pour identifier le chemin le plus court (et son retour) vers l’artefact qu’ils convoitent. Ici, on s’enfonce toujours un peu plus dans les catacombes sans bien savoir ce que l’on va y trouver ni même s’il nous sera possible de nous en extraire à temps. Bref, un petit frisson supplémentaire qui rend le jeu moins « planificatoire » tout en lui ajoutant une chouette dose d’aléatoire.

Qui a dit « bouh » ?

Cela dit, si les tuiles constituent l’innovation majeure de cette version clankesque, d’autres sont également à noter comme l’apparition de salles hantées qui viendront ajouter des cubes fantômes dans le sac du dragon (et comme les fantômes sont aussi immortels que peu physionomistes, ils frapperont tout le monde mais en plus reviendront dans le sac après leur méfait).

A cela, nous pouvons encore ajouter certains lieux de rituels aussi épars que rentables, une belle brochette de prisonniers à libérer des geôles fétides des catacombes et bien évidemment une palanquée de nouvelles cartes et de nouveaux secrets…

En conclusion

Pour nous, c’est bien simple, cette version est peut-être la meilleure sortie à ce jour (ce qui n’est pas peu dire). Le concept de tuiles permet à cette version de renouveler les catacombes à chaque partie et lui offre ainsi une rejouabilité inégalée dans la gamme des Clank. De plus, les couloirs labyrinthiques ont une folle tendance à perdre les joueurs, en faisant d’eux des oiseaux pour cet énorme chat qu’est le dragon-squelette. Un régal (pour lui comme pour nous).

Clank ! Catacombes, un jeu de Paul Dennen, illustré par Derek Herring, Ratislav Le et Raul Ramos et édité par Origames.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 12 ans

Durée moyenne d’une partie : 45 à 90 minutes

