Découvrez toutes les sorties cinéma de cette dernière semaine du mois de mai !

Spider-Man Across the Spider-Verse

Après avoir retrouvé Gwen Stacy, le sympathique quartier à temps plein de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers, où Spider-Man rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même.

Cependant, lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées.

Il doit bientôt redéfinir ce que signifie être un héros afin de pouvoir sauver les personnes qu’il aime le plus.

Sick of Myself

Signe vit dans l’ombre de son petit ami Thomas, à qui tout réussit.

En manque d’attention, elle décide de faire croire à son entourage qu’elle est atteinte d’une maladie rare.

Mais le mensonge fonctionne un peu trop bien, et elle est vite prise à son propre piège.

Renfield

Renfield, l’assistant torturé de son patron narcissique, Dracula, est obligé de se procurer la proie de son maître et de faire toutes ses enchères.

Cependant, après des siècles de servitude, il est prêt à voir s’il existe une vie en dehors de l’ombre du Prince des Ténèbres.

Mon Père et Moi

Sur la suggestion de son fiancé, Sebastian et son père italien, Salvo, passent le week-end avec la famille riche et très excentrique de la future mariée.

Lors de la rencontre, cependant, les différences culturelles se heurtent si fort qu’un mariage semble bien loin.

Cependant, père et fils commencent lentement à comprendre le vrai sens de la famille et de l’unité.

Le Croque-Mitaine

La lycéenne, Sadie Harper et sa sœur cadette, Sawyer, sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère.

Elles ne reçoivent pas beaucoup de soutien de leur père, Will, un thérapeute qui fait face à sa propre douleur intense.

Lorsqu’un patient désespéré se présente à l’improviste chez lui pour demander de l’aide, il laisse derrière lui une entité surnaturelle terrifiante qui s’attaque aux familles et se nourrit de la souffrance de ses victimes.

L’Improbable Voyage d’Harold Fry

« Je vais marcher, et tu vivras. »

Tout juste retraité, Harold Fry mène une vie maussade aux côtés de sa femme Maureen. Lorsqu’il apprend que sa vieille amie Queenie est mourante, il sort de chez lui bouleversé pour lui poster une lettre… mais il décide de continuer à marcher pour se rendre à son chevet.

Sa lettre en poche, il se lance alors dans un improbable périple de plus de 700km à travers l’Angleterre, avec l’intime conviction que son voyage maintiendra Queenie en vie.

Au fil de rencontres inattendues et libératrices, Harold pourra-t-il se redonner une chance ?

L’Île Rouge

Début des années 70, sur une base de l’armée française à Madagascar, les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme.

Invincible Été

Imaginez une mauvaise nouvelle.

Le genre de nouvelle qui remet tout en cause.

C’est ce qui est arrivé à Olivier Goy un matin de décembre 2020.

En une phrase, le diagnostic tombe : il ne lui reste probablement plus que trois ans à vivre et aucun traitement.

Mais Olivier a décidé d’ignorer ce compte à rebours.

Il compte bien vivre à fond et profiter de chaque seconde.

