L’éco-responsabilité fait partie de l’ADN de MAIA et c’est justement un joli flacon en verre que vous allez pouvoir utiliser et non pas un contenant en plastique et ça c’est une bonne nouvelle !

Plus de 99% d’ingrédients naturels composent les brumes aux fleurs de coton ou d’amandier et plus de 96% pour la version aux fleurs de cerisier et toutes trois sont certifiées Bio Cosmos ! Fabriquées en France, les allergènes y sont limitées à moins de 0.05% voire inexistants pour la version aux fleurs de cerisier. Un véritable atout que d’avoir cette transparence d’information sur la formulation. Composition d’ailleurs contenant des actifs comme l’extrait de poivre du Sichuan ou l’extrait d’aloe vera.

Le temps se radoucit, les arbres bourgeonnent, les oiseaux sont de retour, on se croirait déjà presque au printemps ! Il n’en est pas encore question mais pourquoi pas apporter une touche de fraîcheur dans notre intérieur pour esquiver la grisaille persistante de l’hiver ? Découvrez la nouveauté 2024 de la marque française MAIA que nous vous avions présenté dans un article précédent qui, revient en ce début d’année avec trois brumes fraîches trois en un aux douces senteurs de fleurs de coton, de fleurs d’amandier et de fleurs de cerisier. De quoi embaumer votre intérieur en toute occasion et en plus à petit prix !

