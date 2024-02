Une étude de l’Université de l’Arizona a conclu qu’il y a plus de bactéries sur les objets techniques courants que sur une lunette de toilette : environ 250 bactéries par centimètre carré sur les souris d‘ordinateur, le double sur les claviers et seulement une dizaine sur les toilettes, en comparaison. Oui, désolé, vous étiez peut-être en train de lire cet article tranquillement en prenant votre petit déj’, et ça vous a un peu coupé l’appétit. Pardon.

Cela fait un moment que je sais que les claviers et souris sont des objets plutôt sales, et j’essaie tant bien que mal de les nettoyer aussi régulièrement que possible. Seulement, on le sait tous, ce n’est pas toujours très simple, les poussières et autres joyeusetés adorant se glisser dans tous les interstices, sous les touches, entre les boutons. J’utilisais jusqu’à maintenant de petites bombes d’air sous pression pour faire sortir tout cela, jusqu’à ce que Cherry nous propose de tester son matériel, développé par sa branche Active Key, spécialisé dans les claviers et souris hygiéniques. Nous avons pu tester le clavier Active Key C-8112 et la souris AK-PMH3. On vous en parle.

L’idée est toute simple : proposer à la maison ou au bureau des claviers aussi propres que ceux que l’on peut retrouver, pour ceux qui ont déjà pu évoluer dans ces environnements, dans les salles d’hôpitaux notamment. Le principe : un clavier plat, étanche et tellement lisse qu’il est possible de le nettoyer et de le désinfecter en un seul passage. Les matériaux utilisés résistent à toutes sortes de produits désinfectants, y compris l’alcool pur ! Et la formule est la même concernant le souris, construites sans interstices (y compris pour la molette, remplacée ici par un système à trois boutons ou capteur de défilement).

« Nos claviers et souris hygiéniques permettent de créer des lieux de travail sains au bureau et à la maison. Les claviers peuvent être nettoyés ou désinfectés rapidement et facilement tous les jours, minimisant ainsi la charge de germes qui serait autrement répandue dans l’espace de vie et de travail via les poignées de porte et les surfaces » explique Reinhard Fischer, directeur de la gestion des produits chez Active Key GmbH.

Très honnêtement, si je percevais aisément les enjeux hygiéniques d’un tel matériel, j’avais un peu peur que cela nuise beaucoup à mon confort d’utilisation au quotidien. Concernant le clavier hygiénique AK-C8112, j’ai été hyper agréablement surpris : après quelques minutes seulement, j’ai complètement adopté le produit qui procure une sensation très plaisante, comparable à ce que propose la plupart des ordinateurs portables, à titre de comparaison. Il existe en deux versions pour PC, une sans fil l’autre sans fil, vendus à partir de 149 euros. Un montant important mais qui vaut, à mon sens, l’investissement.

Côté souris, j’avoue avoir été un peu moins convaincu. Habitué des souris gamers hyper ergonomiques et proposant un bon nombre de boutons – notamment les touches latérales permettant rapidement de basculer aux pages suivantes / précédentes d’un clic – je n’ai pas retrouvé autant de confort avec la souris hygiénique AK-PMH3 qu’avec le matériel auquel j’ai été habitué par le passé. Pour autant, les bénéfices d’un nettoyage en deux secondes sont vraiment excellents.

Au final, j’ai été complètement convaincu par la proposition des claviers et souris hygiéniques de Cherry. Si la souris n’a toutefois pas complètement répondu à mes attentes compte tenu de mon utilisation, le clavier est en revanche parfaitement adapté et définitivement adopté sur mon bureau personnel. Un excellent produit, que je recommande chaudement, et notamment pour les entreprises qui proposent du flex office à leurs employés. Ainsi, il est possible de désinfecter en deux secondes le matériel en début et/ou fin de journée, ce qui est parfaitement adapté.

Pour plus d’informations, direction le site officiel de Cherry.

