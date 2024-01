Le troisième match, moins clinquant, se solda par un nouveau nul contre le PSV Eindhoven. Ces deux nuls et cette seule victoire contre Arsenal n’auront malheureusement pas suffi pour s’assurer la qualification. Le quatrième match, le retour contre le PSV, se termina sur le score d’un but à zéro pour les Néerlandais. Cette défaite condamna les Sang et Or à un exploit lors de la cinquième journée, face à un Arsenal revanchard.

