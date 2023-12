Noël approche à grand pas, plus que deux semaines à attendre avant de pouvoir ouvrir les cadeaux sous le sapin. Mais avez vous déjà fait vos achats de Noel ?

L’équipe de Conso-Mag s’est concertée pour vous proposer une sélection des meilleurs jeux, livres et matériel que l’on a pu avoir entre les mains cette année, et qui font partie des coups de cœurs de la rédaction.

Commençons donc par la sélection des jeux vidéos, par catégorie et dans le désordre :

Survival horror : 3 titres remarquables dont deux remakes cette année, mais quels remakes, Dead space remake et Resident Evil 4 Remake, !!! Sans oublier l’incontournable d’Alan Wake 2 suite du premier opus sorti il y a 13 ans déjà !

FPS : Côté First Person Shooter, Dead Island 2 a pris une place de choix cette année avec un gameplay fun au pays des zombies, et nous n’oublions pas l’excellent DLC de Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 qui ne fait que se bonifier avec l’age et les mises à jour.

Course/simulation : Excellente surprise du côté d’Ubisoft, avec un très bon The Crew Motorfest qui copie allégrement la formule Forza Horizon en apportant pas mal de nouveautés intéressantes.

Aventure/Action : Deux suites plutôt attendues par le public cette année et qui n’ont pas déçus, du côté de la force avec Star wars : Jedi survivor et avec le duo Peter et Miles dans Spiderman 2, des valeurs sures.

Soul like : Lords of the fallen a su prendre sa place avec son lot de nouveautés, entre le gameplay sur deux dimensions différentes, et une progression difficile mais malgré tout plus accessible que ces voisins de chez From Software, le jeu a tout intérêt a se retrouver au pied du sapin pour les fans du genre.

Puzzle game : L’énigmatique Chants of sennaar qui nous propose de décrypter une langue inconnue et le remaster de l’enquêteur fantomatique dans Ghost trick qui a fait son grand retour cette année.

Action-RPG : Microsoft grace aux studios Bethesda à enfin sorti son exclusivité Starfield, digne successeur des Elders Scrolls mais cette fois dans l’espace, et bien entendu encore un incontournable chez Nintendo avec la suite de Zelda : Breath of the Wild, le fameux Zelda : Tears of the kingdom, avec son gameplay aérien et ses constructions sans limite en font des must-have dans cette catégorie.

RPG : Fraichement récompensé de 6 Games Awards dont celui de Goty, Baldur’s Gate 3 a fait l’unanimité chez les joueurs et d’ailleurs également enfin disponible sur Xbox depuis aujourd’hui. Sans oublier, la suite du fameux hack’n’slash de Blizzard, Diablo IV qui même s’il peine à faire l’unanimité sur ses saisons multijoueurs, reste une valeur sure dans le genre, en attendant un Path Of Exile 2, peut être ?

Tactical RPG : Les fans de tactical ont également eu des titres intéressants cette année, avec encore une très bonne suite d’une série à succès, Disgaea 7 : Vows of the virtueless proposé par Nis mais aussi, The last spell et du côté de Nintendo, Fire emblem engage joue la simplicité et le fan service.

JRPG : Côté Nintendo, le remake de Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, nommé sobrement Super Mario RPG semble également faire l’unanimité côté joueur, et le JRPG Octopath traveller 2 toujours aussi éblouissant dans ces graphismes 2D/3D qui titillent à fond notre nostalgie.

Vs Fighting : Grosses sorties cette année pour les fans de jeux de combats, les 2 maîtres étalons, Street Fighter VI et Mortal Kombat 1 débarquent avec pas mal de nouveautés côté jeu solo, et bien entendu des rosters qui plairont toujours aux fans des deux licences, de quoi passer de longues heures à distribuer des mandales.

Plateforme : L’incontournable duel au sommet a encore eu lieu cette année avec les mascottes de Nintendo et Sega sur Super Mario Bros. Wonder et Sonic Superstars. Les deux ont des qualités indéniables, à vous de choisir votre mascotte préférée.

Indé : Osez tenter l’aventure de Dredge et son extension Pale Reach, sympathique jeu de pêche qui cache bien des choses dans les eaux sombres et profondes.

Inclassable : Jusant clôture cette sélection, avec un jeu d’aventure qui a fait son petit effet à la Paris Games Week, où vous devrez pratiquer de la varappe pour atteindre le sommet d’une montagne mystérieuse. Lorgnant fortement du côté des productions de la Team ICO, laissez vous vous embarquer dans une aventure poétique et zen. Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate, le jeu est inclus dans le catalogue, gratuitement.

Et pour ceux qui cherchent autre chose, quelques livres sur les jeux vidéos :

Vu dans nos articles, quelques idées cadeaux pour les gamers/lecteurs, 3 titres de chez Third Editions :

L’histoire officieuse de Street Fighter racontée par ses créateurs de Matt Leone

Les Secrets d’Assassin’s Creed par Thomas Méreur

Diablo Genèse et rédemption d’un titan – Benoît Reinier

et chez les éditions de la Martinière :

Start ! La grande histoire des Jeux Vidéo par Erwan CARIO

Et pour terminer côté hardware, nous avons pu tester cette année des casques SkullCandy adaptés aux jeux vidéos mais aussi à la musique :

Le casque filaire SLYR PRO

Le casque filaire SLYR

Le casque sans fil PLYR

Les intra-auriculaires RAIL ANC

Joyeux Noël 2023 à tous !!!