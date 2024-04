Il n’y a pas si longtemps, nous vous faisions l’éloge mérité de la Philips LatteGo série 3300 qui continue de ravir les papilles de toute la rédaction. Néanmoins, portés par l’engouement des arômes caféinés, nous avions aussi à cœur de vous présenter les avantages d’une machine à espresso d’une autre catégorie : la Baristina. Il faut dire que celle-ci a de nombreux atouts à faire valoir…

Profiter d’un excellent café, c’est facile. Le préparer, ça l’est déjà beaucoup moins. Ou plutôt, ça l’était car avec sa toute nouvelle machine, Philips place un petit barista à portée de toutes les mains et de toutes les cuisines. Celui-ci prend la forme d’une machine à la fois compacte, simple d’utilisation et révolutionnaire (oui, n’ayons pas peur des mots) …

Un maître-mot : la simplicité

La Baristina de chez Philips est donc une machine capable de moudre le grain et qui propose deux types de café : allongé ou espresso (auxquels il est possible d’ajouter un surplus d’intensité). Cela fait trois boutons et pas un de plus. Autant vous dire qu’un enfant de trois ans pourrait se préparer une tasse aussi facilement qu’il n’étale de la peinture sur vos murs (il pourrait mais s’il le fait, ne le laissez quand même pas le boire).

C’est une des grandes forces de cette nouvelle Baristina. Vous souhaitez un café ? Eh bien, vous appuyez sur un bouton et vous glissez le manche vers la droite (ce que l’on appelle « le swipe »). La machine va alors moudre vos grains, y exercer la pression parfaite et le manche va reprendre tout seul sa position initiale pour commencer à faire couler votre préparation dans votre tasse. Une fois cela fait, il vous suffit de rincer le porte-filtre et de le remettre en place.

Un café simple ? Oui, mais surtout un excellent café simple !

Jusque-là, dans l’univers des machines à café, il fallait souvent sacrifier l’arôme sur l’autel de la simplicité (et inversement). Nous voulons dire par là que les machines ultra-simples d’utilisation étaient souvent des machines à capsules et que les « vraies » machines capables de moudre le grain et d’en tirer le meilleur étaient souvent relativement complexes à utiliser (pression, dosage, etc.). Cette époque est désormais révolue. La Baristina, c’est un vrai espresso avec la simplicité d’une machine à capsules !

Ah, et n’allez pas penser que nous oublions de vous parler du temps de préchauffage. Celui-ci est quasi-inexistant ! Il s’écoulera ainsi moins de 60 secondes entre la pression sur le bouton de votre choix et votre première gorgée. Parce que parfois, on n’a pas simplement envie d’un café, on a BESOIN d’un café….

Des arômes corsés avec un subtil parfum d’écologie…

Voilà un autre atout que la Baristina de Philips a à faire valoir : sa conscience écologique. Bien sûr, elle fonctionne avec du café en grains, ce qui exclut de facto la pollution liée aux capsules mais elle va aussi plus loin. Elle est fabriquée en Europe, elle ne produit aucun déchet, elle est constituée d’environ 50 % de plastique recyclé, elle dispose d’une efficacité énergétique accrue (catégorie A) et son emballage est composé à 90% de papier recyclé (tout en ne contenant aucun plastique). Difficile de faire mieux en la matière.

Amateurs de boissons lactées ? Ne passez pas votre chemin…

Si comme nous l’avons dit, la Baristina propose exclusivement des espressos et des cafés allongés, Philips n’en a pas oublié pour autant les amateurs de capuccinos ou autres boissons plus lactées. En effet, la marque propose un mousseur à lait indépendant capable d’émulsionner le lait chaud comme le lait froid et qui est en plus, tout comme sa « machine-mère », extrêmement simple à utiliser et à nettoyer.

Elégante et compacte

Voilà le dernier point que nous souhaitions aborder : le coté esthétique de la machine. Déjà, elle est très compacte et s’intégrera donc facilement dans tous les types de cuisine. Ensuite, elle offre un design à la fois moderne et épuré et enfin, le petit plus, les manches du porte-filtre sont proposés en sept coloris différents allant du rouge framboise au bois de frêne en passant par la jaune mangue. Une touche de personnalisation aussi bienvenue que trop rare sur ce type d’équipement.

En conclusion

Vous ne serez pas surpris de lire que nous avons été bluffés par la qualité du café que la Baristina est capable de préparer. Bien sûr, et comme nous le répétons souvent, cette qualité est aussi dépendante des grains que vous confierez à votre machine mais pour autant que vous fassiez un choix avisé sur ce point, soyez sûrs que la dernière venue dans la gamme de chez Philips saura en extraire le meilleur (et ce n’est pas peu dire).

Mais alors, qu’attendez-vous encore pour vous « swiper » un petit café ?

En découvrir plus la Baristina de chez Philips