Résumé du livre

Stoïque, sombre et arrogant, Rhys Larsen a deux règles : protéger ses clients à tout prix et ne pas s’impliquer émotionnellement. Il n’a jamais été tenté d’enfreindre ces règles… jusqu’à elle. Bridget von Ascheberg. Une princesse dotée d’une obstination égale à la sienne. Elle n’est rien de ce qu’il attendait et tout ce dont il n’a jamais su qu’il avait besoin. Jour après jour, elle brise ses défenses jusqu’à ce qu’il soit confronté à une vérité qu’il ne peut plus nier : il a fait le serment de la protéger, mais tout ce qu’il veut, c’est la prendre. Parce qu’elle est à lui.

Sa princesse. Son fruit défendu.

La princesse Bridget rêve d’être libre de vivre et d’aimer comme elle l’entend. Mais quand son frère abdique, elle se retrouve soudain confrontée à la perspective d’un mariage sans amour, politiquement opportun, et d’un trône qu’elle n’a jamais voulu. Tout en naviguant dans les méandres – et les trahisons – de son nouveau rôle, elle doit également cacher son désir pour un homme qu’elle ne peut avoir.

Son garde du corps. Son protecteur.

Inattendu et interdit, leur amour est un amour qui pourrait détruire un royaume…

Qu’est-ce que j’en pense ?

J’ai beaucoup attendu la traduction de la saga Twisted, comme j’avais déjà pu l’expliciter lors de la sortie du premier volume. Toutefois, ce second volume était celui qui m’attirait le plus, notamment grâce à sa trope » princess x bodyguard « . En effet, Twisted Games c’est l’histoire d’un amour impossible entre une princesse, une future reine, et son garde du corps. Twisted Games à tout d’un grumpy x sunshine : Rhys, le garde du corps mystérieux et ténébreux et Bridget, la princesse pleine de vie et beaucoup trop bavarde.

Twisted Games se déroule sur plusieurs années et je vous conseille de lire la saga Twisted dans l’ordre, car de nombreux évènements se déroule parallèlement à Twisted Love, alors pour éviter les éventuels spoiler du premier, je vous recommande vivement suivre l’ordre de sortie.

J’avais déjà eu un gros coup de cœur pour la plume et les personnages d’Ana Huang, mais ce volume m’a définitivement rendue amoureuse des livres d’Ana Huang. Je pense que celle-ci occupe désormais sa place dans mon top 3 des autrices de New Romance.

Bridget est vraiment une femme extraordinaire. Dans Twisted Games, cette dernière doit jongler avec les déboires de sa vie personnelle mais également avec son destin qui la rattrape brusquement car cette dernière est appelée à devenir reine suite à l’abdication de son frère aîné. Rhys, quant à lui, est un garde du corps assez mystérieux, nous ne connaissons pas grand chose de lui, si ce n’est que ce dernier serait prêt à donner sa vie pour Bridget et à parcourir le monde pour elle. Avec Bridget et Rhys, nous avons un slow burn assez spicy, donc comme le précédent volume, je tiens à préciser qu’il s’agit d’un roman destiné à un public averti.

J’ai adoré retrouver la plume d’Ana Huang mais surtout d’être plongé dans cet univers de royauté dans lequel les enjeux sont nombreux et non pas sans importance.

Sans surprise, ce second volume est un gros coup de cœur et surpasse incontestablement Twisted Love. Celui-ci se lit vraiment d’une traite, on ne retrouve pas de longueur particulière, et cela m’encourage à poursuivre ma lecture avec Twisted Hate.