Résumé du livre

Rompre avec votre petit ami du lycée est une chose. Rompre avec l’acteur chouchou d’Hollywood ? C’est une autre histoire.

J’étais amoureuse d’Aiden Walters depuis que j’étais petite fille. Il était mon premier amour, j’étais le sien. Lorsque sa carrière avait démarrée, j’étais convaincue que je ferais toujours partie de sa vie. Mais au moment où son étoile se mit vraiment à briller au firmament d’Hollywood, un scandale éclata sur internet et je dus mettre un terme à ma relation avec lui. Le garçon qui m’avait aimée autrefois s’envola pour la Californie en laissant son passé derrière lui, et moi avec.

Cinq ans plus tard, Aiden était de retour, dans l’unique hôtel de notre petite ville du Wisconsin que je dirigeais maintenant. J’allais devoir côtoyer l’homme dot j’avais brisé le cœur des années auparavant.

L’homme qui aujourd’hui m’en voulait.L’homme qui faisait une grimace agacée chaque fois qu’il me regardait.

L’homme qui avait juré de ne plus jamais me reparler et dont, à l’évidence, j’étais devenue l’ennemie…

Qu’est-ce que j’en pense ?

Les étoiles du Nord est le dernier volume de la saga Compass Series écrite par l’autrice à succès américaine Brittainy C. Cherry.

Dans ce roman, nous retrouvons Aiden, un jeune homme qui nous a été introduit dans le volume précédent de Compass Series. Il s’agit de la star montante d’Hollywood originaire d’une petite bourgade du Wisconsin. En parallèle, nous faisons la connaissance de Hailee, la meilleure amie d’Aiden depuis leur plus jeune âge.

Ce dernier volume est divisé en deux parties : une partie relatant l’évolution de leur amitié au fils des ans, jusqu’à ce que ces derniers se rendent compte d’une fatalité. La seconde partie se déroule quelques années plus tard, les deux adolescents sont devenus adultes et ces derniers doivent apprendre à gérer leurs émotions et leurs sentiments malgré les différentes problématiques qui se présentent à eux…

J’ai eu mal au cœur en commençant ce dernier volume en sachant pertinemment qu’il s’agissait du dernier de la saga ! Et sans surprise, j’ai beaucoup aimé celui-ci. Le découpage de ce dernier est différent des trois précédents, et j’ai beaucoup aimé suivre l’évolution de nos personnages.

Hailee est une jeune femme qui a de nombreux complexes, et le harcèlement que celle-ci a subi n’a fait que dégradé sa santé mentale. D’un autre côté, Aiden, réalise le rêve de son père, au détriment de sa propre santé mentale. Nous faisons la connaissance de différentes facettes d’Hailee et Aiden, et j’ai trouver cela vraiment très intéressant. D’autant plus que nous sommes spectateur de leurs évolutions : on les voit grandir et murir au fils des années.

J’ai adoré ce dernier volume, le plot twist est toujours aussi inattendu, donc je ne vous en dirais pas plus sur ce dernier afin de ne pas vous spoiler ! Cependant, quand on a lu le troisième volume, je vous assure qu’enchaîner avec Étoiles du Nord est une idée absolument géniale : j’ai attendu, attendu et attendu CE moment que nous lisons à la fin du précédent volume et tout la suite est totalement dingue et inattendue !

Encore une fois, Brittainy sait manier les mots et nous faire ressentir une panoplie d’émotions, et je pense que c’est ce que j’apprécie tant chez cette autrice. Il ne s’agit pas que d’une simple histoire, Brittainy sait faire refléter des vraies problématiques et donne vie à ses personnages.

À mon sens, ce dernier volume a une petite particularité que j’ai spécialement aimé : retrouver tous nos personnages, réunis, car ils ont tous des liens qui les unissent d’une façon ou d’une autre. Ce petit clin d’œil à chacun des volumes précédents de la Compass Series est assez surprenant et tout autant qualitatif.

Pour être brève, c’est vraiment une réussite. Tant ce dernier volume que l’intégralité de la saga, je le recommande à 100% à tout les amateurs de New Romance mais également à ceux qui sont désireux de découvrir Brittainy C. Cherry. Je vous assure qu’il ne s’agit pas d’une simple romance et de simples » happy-end « .