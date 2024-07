Résumé du livre

Il était déguisé en super-héros et moi en Petit Chaperon rouge.

Le temps d’une nuit, je lui ai fait oublier sa réalité tandis que lui a provisoirement guéri mon coeur brisé. Deux ans plus tard, je saisi l’opportunité du siècle : devenir rédactrice en chef au sein du plus grand groupe d’édition de magazines du monde.

Seule ombre au tableau : décrocher une interview exclusive du célibataire le plus en vue de New-York : Connor Roe. Pour le commun des mortels, il est devenu l’un des hommes les plus riches de Big Apple. Pour moi, c’était juste mon super-héros d’un soir, tout droit sorti de mon passé. Mon travail était d’obtenir un entretien avec le célibataire le plus sexy de New-York. Mais je n’aurais imaginé qu’il demanderait l’exclusivité de mon coeur en retour.

Le hic quant à mes sentiments pour lui ? Je suis censée épouser son nouvel associé.

Qu’est-ce que j’en pense ?

Les lueurs de l’Est est le second volume de The Compass Series de Brittainy C. Cherry.

Ce roman se déroule quelques années après le premier volume. Il porte sur Connor, que nous avons rencontré dans le premier volume, devenu un riche homme d’affaire plongé dans la solitude. Nous faisons également la connaissance de Aalyhah, une jeune femme pleine d’ambition que la vie a décidé de rattraper bien assez tôt avec de graves soucis de santé.

Les lueurs de l’Est se déroule en deux temps: la première rencontre de Connor et Aalyhah, quelques années auparavant avec une promesse d’une nuit, et dans le présent, au moment où se déroule la trame.

En ouvrant ce livre de Brittainy je savais pertinemment que mon cœur saignerai. Cette autrice a le don d’écrire des romans tout aussi beaux que bouleversants.

Et comme d’habitude, même si mes émotions ont été malmenées, c’est toujours un magnifique roman. J’ai adoré retrouver la plume de Brittainy: c’est d’une fluidité et d’un naturel. Malgré la longueur des chapitres, on ne voit pas les pages défiler.

Ce roman aborde des sujets délicats: la peur de perdre un être cher, la maladie mais surtout la quête d’un amour envers soi-même. Et comme toujours, Brittainy excelle en abordant des sujets pourtant si difficiles.

Malgré un petit « third act breakup » que je redoutais tant, j’ai adoré ce livre. J’ai rigolé, j’ai pleuré, j’ai été vraiment bouleversée mais c’est un véritable plaisir de retrouver Connor et son éternelle joie de vivre.

Ça a été une belle découverte encore une fois, et si ce deuxième volume n’égale pas son précédent, j’ai tout de même hâte de découvrir les deux autres volumes restants, et je file les lire de ce pas !

Je vous recommande vivement Les lueurs de l’Est, et plus précisément l’autrice Brittainy C. Cherry si vous êtes amateur de romance mais surtout de drame. Attendez vous a ce que vos émotions soient menées à mal, mais toujours pour la bonne cause !