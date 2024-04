En fin d’année dernière, j’avais déjà eu la possibilité de tester les écouteurs intra-auriculaires Skullcandy RAIL ANC, qui avaient été pour moi une parfaite réussite, et à un tarif bien en deca de certains concurrents (qui a dit Apple ?).

Changement de gamme de produits, cette fois j’ai eu en main les écouteurs intra ECOBUDS, avec une remise en question de Skullcandy sur l’écoresponsabilité des produits, avec pour objectif de produire avec une empreinte carbone réduite de 50% par rapport à des écouteurs similaires. Pour cela, nous verrons dans ce test, qu’il y a forcément quelques compromis à faire par rapport à des modèles plus haut de gammes, mais sans pour autant que cela soit au détriment du confort d’écoute et de l’autonomie du produit.

Commençons par l’unboxing du produit :

Skullcandy avait déjà l’habitude de nous proposer des boites à dimensions réduites, et une fois encore nous retrouvons le format réduit au minimum, avec un carton brut, et un emballage complet provenant de forets 100% certifiées FSC, toujours dans une optique écologique évidement.

A titre de comparaison, la boite est quasiment deux fois plus petite que la petite boite des RAIL ANC.

Une fois ouverte, on découvre les écouteurs dans un fourreau en carton, et emballés dans du papier, ainsi qu’une notice papier et 2 lots d’embouts silicones supplémentaires adaptés à la plupart des orifices d’oreilles et marqués de l’icône de crâne de la marque.

Le boîtier des écouteurs est aussi de taille réduite, ce qui s’explique évidement pour une chose évidente dont nous parlerons dans le prochain paragraphe, et une fois encore plus petit que ceux des RAIL ANC. Même si on pourrait s’inquiéter de les perdre plus facilement, ils tiennent bien dans la poche et les aimants font bien leur office.

Voyons en détail les écouteurs et leur support de charge :

Pour une empreinte carbone la moins importante possible, il faut évidement utiliser du plastique recyclé, et c’est le cas sur ce produit. La teinté bleutée plein de nuances et également utilisée par la marque Skullcandy pour nous rappeler les environnements qu’elle souhaite préserver, la mer, la montagne, etc…

Le boîtier contient un très court câble USB Type-C permettant de recharger les écouteurs en les branchant sur votre smartphone par exemple s’il est compatible avec la charge d’un autre appareil, ou sur n’importe quel périphérique comprenant un port USB Type-C (ordinateur, console de jeux, chargeur de téléphone, et autres).

Vous l’aurez cependant compris, ici exit la batterie incluse dans le boîtier, le seul moyen de charger sera par le biais d’une source d’électricité externe. C’est une excellente chose, sachant que les écouteurs chargent très vite, et qu’on obtient une heure d’autonomie avec seulement 10 minutes de charge.

Seul petit bémol, l’impossibilité de remplacer le câble USB, ce qui ne permettra pas de conserver les écouteurs si le câble est endommagé.

Une fois les écouteurs sortis de leur boîtier, on retrouve donc des formes assez similaires à ce que l’on peut trouver chez Skullcandy avec la barre verticale et le logo Skullcandy, et la partie intra ovoïde.

Petite comparaison avec les RAIL ANC.

Notice et application Android ?

La notice fournie vous permet d’avoir l’ensemble des fonctions utilisable en tactile sur les écouteurs ainsi que quelques conseils de démarrage.

Enfin, pour vérifier j’ai tenté de connecter les ECOBUDS avec l’application Android Skullcandy, et pas de surprise, le produit n’est pas reconnu, et n’a pas lieu de l’être sur cette gamme.

Conditions de test & mon avis sur les Skullcandy ECOBUDS

Testés pendant plusieurs semaines dans diverses situations, les Skullcandy ECOBUDS ont passés la plupart de mes tests sans problème.

L’autonomie est importante, et j’ai passé plusieurs sessions d’utilisations sans avoir besoin de les recharger, dépassant par exemple les 5h d’utilisations et arrivant avec encore 30% d’autonomie restante, il va sans doute que les 8h annoncées seront très probablement respectées.

Au niveau de la tenue, les écouteurs sont très stables et on ne les sent pas se dérober en se déplaçant avec, supportant encore une fois encore mes sessions de vélo elliptique sans défaillir. Évidement cela reste à vérifier dans des conditions extrêmes, mais un bon secouage de tête ne m’a pas permis de les faire tomber, ce qui est assez rassurant.

Pour la qualité sonore, les écouteurs sont puissants, et même si ils ne possédent pas de technologie de réduction de bruit, active ou passive, ils couvrent légèrement une partie du bruit environnant une fois portée et bien inséré dans nos oreilles. Cela est bien loin des capacités de certains produits, mais ca reste malgré tout appréciable. Pas de problème non plus sur les micros embarqués, et quelques tests rapides m’ont confirmés que ma voix était correctement transmise à mon correspondant.

Niveau grave et aigu, on est sur des niveaux corrects sur cette gamme, avec des basses correctes, et des aigus suffisamment clairs sans saturation. Au niveau 3D, pas d’effets particuliers, et on reste sur une sensation assez classique de son stéréo + centre. Un passage sur l’habituel test de HiHacker nous conforte dans ces sensations : https://www.youtube.com/watch?v=J0a2Prc_MQo avec des graves audibles pour ma part à des niveaux atteignant 30hz, et des aigus vers les 19000hz. Les tests sur les basses confirment également la puissance modérée de celle ci, mais sans saturation dans tous les cas, ce qui reste appréciable.

Pour la partie tactile, j’avoue que j’ai encore du mal à utiliser et surtout à retenir toutes les fonctionnalités par cœur, entre l’appui sur le côté gauche, droit ou les deux en même temps, 1 sec, 2x, 3x ou 4x etc. On arrive d’ailleurs souvent facilement à mettre en pause sans faire exprès en repositionnant les écouteurs. Les quelques tests que j’ai pu faire m’ont semblé cependant corrects, et je n’ai pas eu trop de difficulté à déclencher les fonctions indiquées sur la notice, sauf peut être ceux nécessitant 4 appuis simultanés, faute peut être à un timing incorrect de ma part. Les fonctions sont à chaque fois confirmées par une voix dans les écouteurs, voix qui reste en anglais uniquement cependant pour ces modèles d’écouteurs (le français avait été grandement apprécié dans les RAIL ANC pour ma part).

La compatibilité Bluetooth reste dans la norme, avec aucune difficulté pour relier les écouteurs à des périphériques différents, smartphones, ordinateurs, consoles de jeux, tout s’est bien passé. On ne peut par contre connecter qu’un seul périphérique Bluetooth à la fois, et il faudra l’oublier sur un des appareils s’il se trouve à proximité d’un autre sur lequel vous souhaitez les relier.

En conclusion, on trouve à nouveau des produits qualitatifs provenant de chez Skullcandy, avec des écouteurs intra d’excellente facture qui ont un aspect solide et propose une écoute audio tout à fait correcte. Proposés à un tarif de 34,99€ sur le site de Skullcandy et dans les autres commerces, on ne s’attendra évidement pas à des fonctionnalités proposées sur les gammes supérieures, même si on aurait pas dit non au moins à une compatibilité avec une application sur smartphone. Fabriqués avec un esprit écoresponsable, ils vous permettront de faire un geste pour la planète tout en vous proposant une expérience conforme aux attentes sur cette gamme tarifaire. J’espere que Skullcandy pourrait répercuter ces idées de manière globale dans leurs prochains produits, même les plus hauts de gammes.