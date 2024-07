Le principe de Mind Me est archi-simple. Un joueur pioche une carte, choisit une des trois questions le concernant qui y figurent et tous les joueurs (lui-compris) écrivent leur réponse sur une petite ardoise effaçable. On dévoile le tout et celui qui est le plus proche de la réponse fournie par le joueur dont c’est le tour remporte la carte. Le premier à collecter sept cartes gagne la partie.

L’été est souvent la saison propice aux moments partagés en famille ou entre amis. Mais cette famille et ces amis, les connaissons-nous si bien que nous nous plaisons à le penser ? Et eux, savent-ils vraiment qui nous sommes au plus profond de nous-même ? Aves ses questions souvent loufoques et décalées, Mind Me vous propose de le découvrir au milieu d’un grand éclat de rire…

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy