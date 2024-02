Tout le monde sait l’importance d’un bon café. Ce breuvage à la fois délicat et corsé constitue pour beaucoup d’entre nous le premier contact avec le monde réel dès lors que l’on a réussi la prouesse de sortir du lit. Ce faisant, le premier café du matin est parfaitement susceptible d’induire le reste de notre journée. Nous, chez Conso-Mag, nous avons justement à cœur de bien les commencer nos journées et c’est pourquoi nous nous sommes équipés de la Machine à Espresso LatteGo série 3300 de chez Philips.

Du café en grains !

Si nous avons choisi d’opter pour une véritable machine capable de moudre les grains de café, c’est aussi pour définitivement abandonner les capsules. Si ces dernières ne sont plus (enfin plus complètement) le fléau pour l’environnement qu’elles ont pu être par le passé, revenir à nos premiers amours caféinés, à savoir le café en grains, nous semblait tout de même une évidence.

Et pour ce faire, la Machine à Espresso LatteGo série 3300 de chez Philips s’est imposée comme le choix le plus évident. Pourquoi ? Eh bien pour plusieurs raisons…

Un design épuré

Bien sûr, et vous vous en doutez, nous n’avons pas fondé notre choix sur de simples considérations de design. Néanmoins, une machine à café capable de moudre le grain est plus volumineuse qu’une machine à capsules classique et elle est donc destinée à « trôner » au cœur de la cuisine. A cet égard, l’esthétique de la machine est un facteur qu’il ne faut pas négliger. La Machine à Espresso LatteGo série 3300 de chez Philips jouit d’un design à la fois moderne et épuré. Le réservoir d’eau est intégré au côté droit de la machine et le réservoir pour les grains est parfaitement intégré dans le capot supérieur. Quant à la partie avant, la plus visible donc, elle est un subtil mélange de noir laqué et de chrome. Le panneau de sélection des boissons est à la fois clair et épuré et ajoute une jolie touche de modernité à la machine. Bref, aucune faute de goût, bien au contraire.

Des performances très appréciables (et donc très appréciées)

Bien évidemment, et nous le soulignions à peine quelques lignes plus haut, toute esthétique soit-elle, c’est avant tout sur ses capacités à nous prodiguer un bon café que l’on se doit de juger une telle machine. Là encore, Philips marque des points précieux. Leur Machine à Espresso LatteGo série 3300 dispose en effet d’une pression de 15 bars et propose pas moins de six boissons différentes (café classique, espresso, latte macchiato, capuccino, café glacé et plus simplement de l’eau chaude pour les amateurs de thé). Elle permet en outre une personnalisation de la longueur de votre café, de son intensité et de la quantité de mousse de lait souhaitée. En appuyant très simplement sur quelques boutons, vous allez pouvoir faire le café qui répond parfaitement à votre envie du moment.

Dans les autres points positifs à relever, il faut souligner la présence de la technologie de moussage cyclonique LatteGo, un système simple qui garantit une mousse de lait parfaite (et dont le récipient se nettoie en plus extrêmement facilement). Il faut aussi relever l’intégration d’un système permettant de faire un café à partir de café déjà moulu, ce qui plaira évidemment aux amateurs de « déca », d’un système de filtrage AquaClean qui vous permettra de préparer jusqu’à 5000 tasses sans devoir procéder à un détartrage complet de la machine et même de la technologie SilentBrew qui réduira le son émis lors de la mouture des grains.

En conclusion

Aaahhh, débuter sa journée par un délicieux café, il n’y a rien de plus doux (ou de plus corsé, c’est selon). Bon évidemment, sur ce point précis, il faut souligner que la qualité d’un café provient aussi du type de grains que vous choisissez de glisser dans votre machine. Néanmoins, un grain de qualité n’est rien sans une machine capable d’en extraire parfaitement la substance et de sublimer la tasse qui en résulte. Très clairement, la Machine à Espresso LatteGo série 3300 remplit ce rôle à la perfection.

Élégante et (surtout) très performante, elle a su nous séduire et conquérir nos cœurs d’amateurs de café. C’est bien simple, elle devenue la meilleure alliée de nos matins difficiles (et de nos matins moins difficiles aussi d’ailleurs).

