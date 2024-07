Une marée favorable a déposé sur le sable fin de nos bureaux le dernier-né de l’éditeur Laboludic : Golden Creek ! Nous avons donc mis nos jeunes testeurs à contribution pour un joyeux piratage familial !

Les rumeurs qui courent dans toutes les tavernes sombres de Port Royal prétendent qu’un bateau du roi chargé d’or a chaviré au large de l’archipel de Golden Creek. Peut-être s’est-il abîmé sur les rochers en voulant suivre le chant des sirènes ? Peut-être le Kraken a-t-il fait voler en éclats son bastingage ? Qu’importe, le fait est que maintenant, un alléchant trésor n’attend que d’être repêché à quelques encablures des côtes. Crochet au vent, vous voguez donc vers les trois îles qui appartiennent à l’archipel mais à en croire le nombre de pavillons noirs qui flottent déjà dans la crique, vous n’êtes pas le seul forban des Mers du Sud à avoir eu l’idée de faire gonfler le poids de vos coffres…

J’avais ramassé, sur le sable…

Dans Golden Creek, pour débuter la partie, on dispose les trois îles au centre de la table et chaque joueur reçoit les six cartes associées à son pirate. Ensuite, les tours s’enchaînent et se divisent en trois étapes. Premièrement, la marée dépose sur le sable de chaque île un nouveau trésor. S’il n’y a aucune tuile trésor déjà présente sur l’île, celle-ci est placée face visible tandis qu’elle est placée face cachée si une ou plusieurs tuiles attendent déjà sur le sable. Ensuite, chaque joueur choisit une carte de sa main. Celle-ci est soit une carte d’expédition soit une carte d’attaque mais définit aussi l’île ciblée par le pirate.

Enfin, on arrive à la troisième étape du tour, la résolution (ou plutôt la confrontation) des cartes. Si vous avez un bateau d’expédition et que vous êtes seul sur une île, vous empochez tous ses trésors. Si vous avez un bateau d’attaque mais que vous êtes aussi seul sur une île, vous tirez dans l’eau (plouf). En revanche, si vous avez un bateau d’attaque sur une île et qu’un adversaire a placé un bateau d’expédition sur cette même île, votre embuscade est un succès et vous en récupérez tous les trésors. Dernier cas de figure, si vous avez joué la même carte qu’un autre pirate, les deux s’annulent mais vous gagnez le droit d’augmenter votre marqueur bonus d’un cran (qui vous permettra notamment de jouer jusqu’à deux cartes, de récupérer un trésor de la réserve, etc.). Quand la pile de tuiles trésor est épuisée, on compte les points et comme dans tout bon jeu de pirates, le plus riche l’emporte !

Bien joué mon forban(fant) !

Golden Creek est un petit jeu de « guessing » qui s’adresse à un public familial et de fait, il fonctionne très bien, même avec des joueurs âgés de 7 ans. Grâce à ses règles simples, à son design coloré, à son thème accrocheur et à sa durée de partie assez courte (max. 15 minutes), il se révèle le jeu parfait pour faire une ou deux parties « sur le pouce » avec les pirates en herbe. Les enfants se réjouissent de dérober des trésors et peut-être encore plus de voir une embuscade tendue à un de leurs parents couronnée de succès.

Bref, une belle découverte facile à glisser dans la valise et qui plus est proposée à un prix très attractif.

Golden Creek, un jeu de Ségolène & Jean-Paul Monnet, illustré par Michel Verdu, édité par Laboludic et distribué en Belgique par Geronimo Games.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 7 ans

Durée moyenne d’une partie : 15 minutes

Visiter le site de Laboludic

Visiter le site de Geronimo Games