On a la chance, avec ma petite femme adorée, d’être depuis deux ans maintenant les propriétaires d’une belle maison en Provence. On se régale à y vivre, on adore. Mais vivre en maison apporte également son lot de pépins et de contrariétés, ici et là. Récemment, certains de nos meilleurs amis ont eu la malchance de se faire cambrioler et, forcément, ce genre d’histoires vient s’ajouter à la liste des tracas que l’on veut gérer en tant que propriétaire d’une maison. Je me suis donc mis en quête d’une solution pour sécuriser davantage notre domicile.

Pas de chien de garde pour nous (on a opté plutôt pour 3 petites poules qui arpentent notre jardin, mais c’est une autre histoire !), et c’est plutôt du côté des caméras de sécurité que je me suis tourné. Le hasard faisant parfois très bien les choses, la marque Konyks nous a présenté sa Camini Air 2 Solar très peu de temps après, et a eu la gentillesse de nous en faire parvenir un exemplaire.

Cette caméra, vendue au moment où j’écris ces lignes au prix de 129,90 euros, est connectée au WiFi au réseau domestique de votre domicile, et permet d’envoyer en permanence le flux vidéo sur une application dédiée. Ce modèle de la gamme est un modèle pensé pour l’extérieur, et est donc créé pour fonctionner en autonomie. Ainsi, la Camini Air 2 possède une batterie intégrée d’énorme capacité rechargeable en USB-C, mais est surtout livrée avec un panneau solaire permettant de la rendre complètement autonome – surtout dans une belle région ensoleillée comme la nôtre !

Du côté des fonctionnalités offertes par la caméra, on est sur une très belle proposition sur ce produit. La plus importante est indéniablement la détection de mouvements, qui est particulièrement efficace et dont la sensibilité peut être réglée directement dans l’application. Dès que la caméra repère quelqu’un, elle vous envoie aussitôt une notification sur votre téléphone avec une capture d’écran, permettant de directement pouvoir prendre les mesures nécessaires. Il est par exemple possible d’activer une sirène d’alarme présente directement sur l’appareil, ou bien d’utiliser le haut-parleur pour parler directement à l’éventuel intrus (ou pour dire à votre facteur de ne pas déposer votre colis sous la pluie, on l’a vu faire !). Il est également possible d’allumer une lumière, qui peut faire fuir la personne en question.

Enfin, parlons rapidement de l’installation. Si vous me lisez régulièrement, vous connaissez mon absence quasi totale de talent de bricoleur. Pourtant, l’installation de la Camini Air 2 Solar est hyper simple : trois vis à installer pour la caméra, idem pour la fixation du panneau solaire, les deux étant ensuite reliés par un câble. Cela m’aura pris pas plus d’une dizaine de minutes d’installation, qui viennent s’ajouter à la dizaine de minutes de configuration de la caméra en elle-même. Un vrai jeu d’enfant !

Vous l’aurez compris, je recommande chaudement ce produit : son prix plutôt léger ne vient pas amoindrir la qualité de la caméra ou la priver de fonctionnalités importantes. Ajoutez à cela une installation rapide et efficace, et vous vous retrouvez avec un domicile bien protégé. Mission accomplie !

Partager : Facebook

X