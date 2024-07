Dans quelques jours, Origames nous arrivera avec ce qui pourrait bien devenir le jeu simple et fun de l’été : Stick & Stack ! Découverte…

Avez-vous déjà essayé de jouer à une sorte de Mikado inversé et sur ressort ? Bien sûr que non et pourtant, c’est l’idée à la fois géniale et saugrenue qui a traversé l’esprit de Jim Winslow et de Brad Ross et qui leur a fait mettre Stick & Stack sur la route de nos vacances.

Version 1.0.0

Le concept est très simple, vous disposez au milieu de la table une sorte de coupelle colorée et montée sur un ressort. Ensuite, chacun à votre tour, vous piochez un stick dans le petit sachet et vous tentez de le placer sur la coupelle (ou sur les sticks déjà présents) en respectant le code couleur. Bien sûr, l’équilibre est bancal et tout risque de s’effondrer à tout moment, c’est même le principe. Si vous faites tomber un ou plusieurs sticks en posant le vôtre, vous les récupérez devant vous et lors de vos prochains tours, vous pourrez essayer de replacer ceux-là au lieu d’en piocher de nouveaux dans le sachet. A la fin de la manche, chaque stick encore devant vous compte comme autant de points de pénalité.

Oui, Stick & Stack est aussi simple que ça et disons-le sans ambages, il a ce petit côté addictif et fun qui pourrait bien en faire un incontournable des tables estivales. Très vite sorti, encore plus vite expliqué, on enchaine généralement les parties en alternant les jubilations d’avoir posé un énième stick difficile et les frustrations d’être celui qui a rompu l’équilibre très instable de l’ensemble.

Le petit plus de Stick & Stack est qu’il dispose de plusieurs modes de jeu dont un mode coopératif, un mode par équipe mais aussi, notre petit préféré, un mode défi qui vous fera poser vos sticks de façon toujours plus loufoque (en déclamant une tirade à un adversaire, en utilisant uniquement vos auriculaires, avec le menton posé sur la table, etc.).

Bref, vous l’avez compris, Stick & Stack est un petit jeu alliant fun et adresse qui gagnera à trouver une place dans votre valise pour enflammer vos moments en famille et entre amis cet été !

Stick & Stack, un jeu de Jim Winslow et Brad Ross et édité par Origames.

Nombre de joueurs : 2 à 7

Âge : dès 8 ans

Durée moyenne d’une partie : 20 minutes

Visiter le site d’Origames

Acheter Stick & Stack sur Philibert