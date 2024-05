Le printemps est là, et il faut bien le faire comprendre à nos chères têtes blondes ! Quoi de mieux qu’une activité Pandacraft pour ça ?

En ce mois d’avril, la box qui nous est parvenue dans le kit Kamino, destiné aux 3-5 ans, nous propose de réaliser un mini potager. J’ai trouvé l’idée absolument géniale, et mon fils Noah a adoré ! Même si nous avons la chance d’avoir une maison où nous avons récemment installé un véritable potager, l’idée de créer sa mini-version rien qu’à lui l’a complètement séduit !

Comme toujours, tout est magnifiquement pensé : dans l’enveloppe, on retrouve un livret d’explications toujours très bien imagé, qui nous guide étape par étape. On commence par construire un petit pot, puis on réhydrate des blocs de terre (!) pour créer le potager. Enfin, on préparer les petites graines de basilic pour les répartir un peu partout. Pandacraft propose en plus de cela de créer un petit jardin cartonné autour, avec un personnage qui doit venir chaque jour accomplir plusieurs tâches : arroser tout d’abord, mais également bien observer pour voir les pousses, et enfin mettre le tout au soleil. Accompagnés de quelques explications de la part des adultes, ces étapes réalisées par le petit personnage viennent ancrer et rendre ludiques les tâches obligatoires du jardinage, et ça fonctionne parfaitement !

En plus de cela, comme toujours, l’activité s’accompagne d’un excellent magazine à destination des petits. On y retrouve des activités et histoires complémentaires autour du thème du printemps, et les personnages récurrents sont toujours de la partie.

En bref, ce mois-ci encore, c’est une véritable réussite !