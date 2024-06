A l’heure où nous retrouvons dans notre quotidien toute sorte d’innovation et de nouvelles technologies absolument à tous les niveaux, nos petits compagnons de vie ne sont pas en reste ! En effet, nous vous présentons aujourd’hui un produit quasi indispensable dédié aux chiens ou aux chats selon votre besoin. Il s’agit du mini GPS Weenect, plus petit modèle du marché. Qu’est-ce que l’on recherche dans ce type d’accessoire ? Une fiabilité sans faille, une praticité évidente & un confort optimal pour nos petits animaux. Retrouverez-vous tous ces critères dans ce produit inédit ?

La mission de Weenect : une protection optimisée au quotidien

Depuis maintenant plus de 12 ans, les trois fondateurs de Weenect ont pour but de garantir la sécurité en conservant un lien étroit avec vos animaux à quatre pattes à tout moment grâce à deux modèles de GPS pour chien et un modèle de GPS pour chat. Commercialisés dans plus de 2000 magasins partenaires et utilisés par plus de 250 000 utilisateurs, la marque se fait une place dans ce secteur à une échelle mondiale puisqu’il y a des bureaux en France, en Belgique et aux Etats-Unis.

Qu’est-ce que l’on attend d’un produit de ce type ? Une qualité optimale tout d’abord qui peut facilement se prouver par le test et la certification des vétérinaires. De plus, le GPS est garanti à vie ! Weenect répare ou remplace en cas de problème.

Dotés d’une technologie à la pointe, ces GPS sont composés de composants technologiques permettant une localisation en temps réel. Et ce sont les seuls à proposer ce critère, qui est de taille ! De plus, il n’y a pas de limite de distance contrairement aux produits proposés par les concurrents. En effet, grâce aux réseaux GSM et à la carte SIM multi-réseaux intégrée, leur position est communiquée en un rien de temps et en temps réel donc. Vous pouvez même consulter l’historique de vos déplacements et un rapport d’activité. S’ajoute une fonctionnalité anti-fugue qui permet de paramétrer des zones spécifiques de sécurité afin que vous soyez informé si votre animal sort de ce périmètre.

Pour parler plus précisément des nombreuses caractéristiques du produit, le premier avantage c’est son format. C’est en effet le plus petit GPS pour animaux qui existe en deux coloris (blanc et noir). S’ajoutent une lampe torche intégrée, une sonnerie activable à distance et un vibreur associé à la nourriture. Cette dernière caractéristique est bien innovante… L’heure du repas peut être associé au GPS grâce à un rappel vibrant ou sonore ce qui permet de rappeler facilement votre animal. Non seulement, la batterie possède une longue autonomie (jusqu’à 10 jours !) mais le produit en lui-même est waterproof (allant jusqu’à un mètre profondeur pour une durée d’une heure).

Le confort n’est pas en reste non plus puisqu’il a été conçu pour que votre animal soit à l’aise lorsqu’il le porte : sa forme arrondie permet d’éviter une gêne au porter avec une attache en silicone pour amortir les chocs et garantir une durabilité du produit. Deux coques en silicone sont fournies afin d’adapter votre collier ou harnais au GPS.

Nous avons eu la chance de pouvoir tester le plus petit GPS du monde et nous n’en sommes pas déçus ! Au-delà des nombreuses fonctionnalités, la première étape est l’une des plus importantes, l’activation et nous n’avons pas eu de mal à nous en sortir ! Ce qui nous a marqué également est le suivi en temps réel et la possibilité de définir une zone de sécurité autour de l’animal (pratique lorsqu’on a par exemple un jardin qui n’est pas forcément fermé ou sécurisé à 100% !)

Mais quel est le prix ? Nous avons pu découvrir le GPS Weenect XS proposé au prix de 49.99€, tarif auquel s’ajoute le prix de l’abonnement à souscrire au moment de l’enregistrement de l’appareil sur le site de Weenect. Trois formules d’abonnement s’offrent à vous selon l’engagement que vous souhaitez choisir. Une fois votre GPS en main et votre abonnement sélectionné, il n’y a plus qu’à télécharger l’application et votre produit est prêt à l’emploi.

Tout est donc fait pour que vous ne perdiez jamais la trace de votre animal, nous en voilà rassuré. Une fois testé, vous ne pourrez plus vous en passer, le produit fera partie intégrante de votre quotidien et sa longévité vous convaincra définitivement de vous en procurer un sans plus attendre!

