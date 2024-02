Il y a un peu moins d’1 an, j’avais eu entre les mains la version de Persona 3 Portable version Switch, qui ne m’avait pas convaincu plus que ca, faute à un quasi simple portage de la version PSP sortie en 2009, malgré un gameplay toujours aussi intéressant. J’en avais d’ailleurs conclu que je cherchais encore l’intérêt de ce portage au détriment d’un vrai remake qui aurait tout son intérêt pour cette licence qui a connu un énorme gain de popularité depuis Persona 4 Golden, et surtout Persona 5.

Heureusement Atlus a entendu mon appel (et surtout celui des millions d’autres fans, et les retours similaires aux miens), et a décidé de se prendre en main pour nous proposer une toute nouvelle version de Persona 3 complètement remise à neuf, en utilisant le moteur de Persona 5.

Tel le papillon qui sort de sa chrysalide, Persona 3 Reload est parti pour devenir le meilleur remake et de loin, de l’histoire du jeu vidéo jusqu’a présent. On a bien eu d’excellents remakes l’année dernière avec des titres comme Resident Evil 4 & Dead Space, qui montre que le travail bien fait permet d’améliorer certains titres pour les faire redécouvrir au public. Depuis 2020, les différents remakes de Final Fantasy VII ont aussi le mérite de rappeler que les vieilles licences sont toujours chères au cœur des fans, malgré des changements importants dans le gameplay côté Square Enix.

Ici, Altus a décidé de prendre le meilleur du jeu original, sans réviser la base de sa structure, son histoire, ou son gameplay, et d’y ajouter tout plein de petites améliorations, bien entendu visuelles et sonores, choses qui se voient dès les premières minutes du jeu, mais aussi dans le gameplay et dans les liens sociaux ce qui permet d’éliminer les dernières traces d’un jeu qui avait mal vieilli sur certains points. L’intérêt de procéder ainsi permet de ne pas décevoir les fans du jeu originel, et surtout d’attirer les fans de Persona 5 à redécouvrir le titre sans faire de concessions sur certains points.

Et c’est reparti pour une année scolaire de plus !

Jouer à un Persona, c’est accepter de devoir bosser au lycée et réviser à la maison le soir, suivre des cours et des examens réguliers, et se taper la honte si on répond mal, ou au contraire devenir le chouchou de la classe si vous avez été attentif et répondu juste. Persona 3 Reload reste bien entendu sur cette logique, et vous devrez donc comme dans les autres titres de la série, passer une année scolaire à tisser des liens avec vos camarades, à faire des petits boulots pour gagner de l’argent, ou des compétences sociales, et à farmer régulièrement dans le Tartare pour faire évoluer votre équipe et vos personaes pour vaincre les nombreux ennemis qui vous attendent.

La formule ici est éprouvée et ne surprendra pas les habitués de la série, et il faudra optimiser à nouveau chaque jour de l’année pour choisir les bons moments pour effectuer vos actions. Entretenir et faire progresser les liens restera un objectif primordial à atteindre pour pouvoir maîtriser les combats de la meilleure manière possible au fur et à mesure de votre progression. Pour ceux qui ne connaissant pas la série, il faut comprendre que chaque jour est une opportunité pour sortir trainer avec vos amis, participer à la vie de l’école (activité sportive, club d’art, cuisine), à la vie dans le dortoir (cuisine entre amis, jardinage, lecture, révisions en groupe avant les examens), et que chacune de ces actions améliore le lien représenté sous la forme d’un arcane de carte de tarot. Plus le lien se renforce, et plus vos personnages bénéficient de capacités et d’attaques surpuissantes, avec la possibilité en plus de créer des Personae plus fortes, voire même ultimes lorsqu’il est maximisé.

Point central de la création/gestion de vos Personae, la velvet room sera bien sûr présente et accessible tout au long de l’aventure, pour permettre de gérer les multiples Personnae que peut transporter votre héros (jusqu’a 12), et vous permettra d’en créer de nouvelles par le biais des fusions. Comme dans Persona 5, il sera possible de fusionner de manière simple deux Persona, pour espérer en obtenir une plus puissante, en cédant certains des pouvoirs des originales. Vous pouvez enregistrer l’état et le niveau de vos personae, pour pouvoir également les fusionner sans peur de les perdre, en dépensant une petite somme d’argent pour la créer à nouveau. Cela est particulièrement utile pour débloquer certaines personae ultime qui vous demanderont d’avoir déjà trouvé et fusionné certaines personae.

Pour vous permettre d’optimiser au mieux votre temps, vous pouvez facilement consulter vos notifications sous formes de messages à tout moment, ce qui vous orientera vers les activités disponibles selon le moment de la journée, mais aussi des liens améliorables avec les autres personnages, même s’il faut parfois ne pas hésiter à vérifier en vous déplaçant sur les lieux disponibles de la carte pour parfois avoir une surprise. Vous pouvez également, en étant connecté au réseau, consulter en direct l’évolution des autres joueurs (le niveau moyen, l’étage de Tartare atteint, et les autres choix d’activités qu’ils ont faits), ce qui permet de vous aiguiller en permanence vers les bons choix à faire chaque jour. Cela enlève un peu d’intérêt sur l’exploration, mais il y a tellement de choses à faire, et tellement peu de jours au final, que ce n’est vraiment pas un point négatif dans le gameplay. Et reste le choix de ne pas se servir de ces outils si on le souhaite, évidement.

One more !

Contrairement à Persona 4 & 5, Persona 3 ne proposera guère de niveaux avec une histoire bien spécifique, mais jouera quasiment tout sur le Tartare pour la partie exploration et combat. La mise à niveau graphique et de gameplay est ici un vrai atout pour traverser les centaines d’étages que contienne ce monde parallèle, n’apparaissant qu’a l’heure sombre. En effet, l’austérité de la version Switch, fait place à une exploration certes encore un peu redondante, mais bien plus agréable à l’œil. Sans parler du dynamisme des actions pendant les lancements de sorts, des attaques avec les armes, ou des lancements des super attaques de théurgie, semblable aux coups spéciaux dans P5 (ou aux limites dans les Final Fantasy pour les connaisseurs). Mention spéciale aussi à la possibilité de faire courir votre personnage pour atteindre plus vite les étages supérieurs, et de passer certains combats faciles en mode accéléré, vos personnages n’utilisant que leurs attaques de base jusqu’au K.O. des adversaires.

Les combats se déroulent toujours au tour par tour, avec le contrôle de 1 à 4 personnages à tour de rôle. Chacun d’entre eux a des affinités et des faiblesses avec les éléments tel que le feu, la glace, la foudre, etc…, de même pour votre adversaire. Le but sera de découvrir lesquels en testant à l’aveugle au début, et en utilisant un peu plus tard dans le jeu une capacité permettant de voir qu’elles seront les attaques physiques ou magiques les plus efficaces après un tour de jeu, sachant qu’une fois découvert pour un type d’ennemi, il sera ensuite gardé en mémoire pour ses semblables. Les attaques physiques spéciales consomment de la vie de vos personnages, et les attaques magiques, des points de compétences. Vous devrez donc gérer les combats en vous assurant de soigner vos personnages, et de vérifier que vous avez bien suffisamment de PC le cas échéant, surtout en vous lançant dans un combat de boss. A tout cela s’ajoute également la possibilité de buff ou débuff les capacités des personnages avec des sorts ou des objets, ainsi que provoquer des afflictions (charme, gel, rage, et tout un tas de perturbation bien lourdingue qui change la donne des combats). Chaque personnage bénéfice aussi d’une jauge de théurgie, qui se remplit dans des conditions bien particulières (en utilisant ses personnae, en utilisant les sorts de soins, en attaquant avec une arme), et qui peut être utilisé une fois la jauge à son maximum pour déclencher un magnifique spectacle de son et lumière et bien souvent nettoyer le champ de bataille.

Des boss particuliers basés sur les 12 principales arcanes que l’on retrouve également dans tous les Persona seront également à battre en dehors du Tartare, avec des techniques un peu plus poussées, mais le jeu reste globalement simple dans ses combats en mode normal, une fois qu’on a pris le coup du fonctionnement du gameplay. A des intervalles plus ou moins régulières dans les étages du Tartare, des mini boss devront également être vaincus pour progresser, et on ne ressentira qu’une véritable montée en puissance vers les 50 derniers étages où ceux ci seront plus présents. Si on farme régulièrement, et sans attendre les jours de pleine lune (qui font avancer le scénario principal), on arrive néanmoins à s’en sortir, et on peut de toute facon changer la difficulté à n’importe quel moment si on galère de trop.

Persona 3 Reload ajoute en plus des passages particuliers dans les étages de tartare, matérialisé par des portes monades. Franchir ces portes étant facultatif, mais elles donnent accès à des mini-zones comprenant des boss difficiles et des récompenses à la hauteur de la difficulté. Contrairement aux étages classiques qui sont générés de manière aléatoire à chaque retour dans Tartare, ceux comprenant les portes monades restent eux bien visible et en place lors de vos futures visites, ce qui permet de les garder sereinement de côté si vous êtes un peu faible en point de compétences.

Comme tout rpg qui se respecte, votre équipement sera également améliorable, en ouvrant des coffres dans Tartare qui octroie des armes ou pièces d’équipements, mais également dans les boutiques qui vous permettront d’en acheter de meilleures, voire même d’en créer en récoltant certains objets rares.

Explosion des oreilles, et décrochage des machoires en vue

Ok calmez vous, le titre de cette partie de mon test est volontairement exagéré. Mais il est temps de parler de la partie graphisme et visuelle du titre. Il m’avait cependant suffit de 20 minutes sur la démo du jeu à la Paris Games Week l’année dernière, micro-casque sur les oreilles et manette en main pour être clairement convaincu par le remake graphique et sonore du titre. C’est simple, on retrouve tout l’amour d’Atlus pour la licence, avec ce système de menu ingame extremement vivant et avec des séquences animés ingame de toute beauté, vraiment.

Le jeu est devenu beaucoup plus chaleureux que l’original de 2009 (et ca se comprend), et le dynamisme des rendus pendant les combats renforcent cette sensation de travail de titan pour rendre un jeu bien plus années « 2020 ». Fini les déplacements statiques en 2d dans décors fixes sur Tatsumi Port Island, tous les lieux sont maintenant explorables librement en 3D.

Les musiques, les dialogues tous doublés, et les bruitages renforcent bien plus l’immersion qu’a l’époque, et le jeu en devient bien moins boring au regard de la compétition actuelle, même lors de l’exploration du tartare. Clairement, je n’ai plus jamais envie d’ouvrir le jeu original après avoir mis la main sur cet version Reload.

Enfin, pour terminer le tour de la question, je vous invite à jeter un oeil à cette vidéo de gameplay, qui ne contient pas de spoilers important sur le jeu, mais qui vous permettra de vous donner une bone idée de ce que le jeu a à vous offrir.

La force de Persona 3 (et des Persona en général) est de vous proposer une histoire attachante, avec parfois des moments simples et plein d’humour, d’autres tendres et certains complètement déchirants. Même si l’on retrouve quelques clichés dans les personnages qui sont finalement redondants dans chaque titre de la série, on sort toujours bouleversé d’avoir vécu énormement d’heures en compagnie de notre petit groupe, en tentant de sauver le monde. Et même si Teddy, Morgana , ou un autre personnage similaire (quoique ?) ne sont pas présents dans l’aventure cette fois, on en ressort toujours avec une petite larme, et -sans spoiler- un grand soulagement. Atlus nous propose donc ici un remake avec d’énormes qualités, qui améliore grandement l’expérience originelle sans pour autant la dénaturer, dans un ensemble visuel avec une touche bien classe comme l’était déja Persona 5 Royal. Il faudra quand même apprécier le farming (mais avec une vraie progression permanente) pendant de nombreuses heures dans les étages de Tartare qui pourraient paraitre pénible, si le reste du jeu ne permettrait pas de souffler et d’apprécier le temps de pause entre les combats. Attendez vous à une histoire un poil plus sombre que pour les deux titres suivants de la série, et prévoyez surtout d’encore une fois exploser le compteur d’heures de jeux, avec la fin de l’aventure qui n’arrivera pas avant un minimum de 65-70 heures de jeux. Un grand remake pour un grand JRPG. Merci Atlus !

