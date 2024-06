Vous le savez si vous êtes un lecteur fidèle : chez Conso-Mag, on a un « léger » problème d’addiction au café. Pour nombre d’entre nous, boire un café est la première chose qu’on fait en sortant un pied du lit et, même si ce n’est pas vraiment recommandé, on envisage rarement de finir le dîner sans un petit espresso. Vous avez dit « drogué » ?

Lorsqu’on a été contactés par Melitta pour découvrir leur nouvelle gamme, on a été ravis ! On vous avait déjà parlé un peu plus tôt cette année de leur modèle Purista qui nous avait pleinement convaincu, et on avait hâte de découvrir ce qu’ils avaient à proposer cette fois-ci. Autant vous le dire tout de suite : on a été comblés par ce qu’on a découvert !

Melitta nous a expédié une machine AromaFresh Pro X , une véritable petite pépite vendue au prix conseillé de 249,95 euros dans le commerce. Pour vous la faire simple avant de rentrer davantage dans le détail : elle propose de réaliser un café filtre, mais de moudre vos grains de café au lieu d’utiliser directement du café moulu. Les arômes du café sont donc réellement décuplés, d’où le nom de la machine. Oui, les gens du marketing ont bossé, chez Melitta !

Comme vous l’aurez peut-être deviné si vous connaissez quelque peu les gammes de Melitta, il s’agit d’un nouveau modèle de l’AromaFresh. La différence par rapport à ses grande sœurs ? Un tout nouveau broyeur en céramique, qui permet aux puristes du café de varier la finesse de moulure du grain de manière beaucoup plus précise qu’auparavant. En plus de la finesse du broyage, la machine permet de choisir l’intensité du café pour avoir une double personnalisation de l’expérience.

Les réglages se font via un écran LCD en façade de la machine, hyper facile d’utilisation et une fois encore très premium. Il est possible donc de gérer l’intensité du café, comme je le disais précédemment, mais également le nombre de tasses à préparer. Mais mes deux options préférées sont les suivantes : tout d’abord, la fonction Minuteur, qui permet de programmer la préparation de son café pour l’heure de son choix. Quel régal de se lever le matin et de sentir la bonne odeur du café chaud dans sa cuisine ! Ca peut paraître anodin pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup !

Enfin, deuxième option supplémentaire de cette nouvelle version de la machine : la fonction Maintien au chaud. J’imagine que vous n’avez pas besoin d’un diplôme d’ingénieur pour comprendre à quoi elle sert..! Il est ainsi possible de régler la machine pour qu’elle garde la cafetière au chaud jusqu’à une heure après la préparation, ce qui permet d’être une bonne personne et de pouvoir laisser un bon café chaud au reste des membres de la rédac’. Allez, dites-le que je suis sympa.

Vous l’aurez compris, Melitta frappe une nouvelle fois très fort avec sa machine à café AromaFresh Pro X, un véritable petit bijou pour qui cherche à allier le pratique du café filtre au goût d’un grain fraîchement moulu. On a été 100% convaincus par ce produit, et on vous le recommande chaudement !