Résumé du livre

Damian et Stella se rencontrent de façon peu commune. Par le passé ils ont tous deux subi des traumatismes différents, qu’ils gèrent différemment. Stella aime faire plaisir à son entourage alors que Damian est asocial. Mariés donc coincés l’un avec l’autre, pour un minimum de six mois. Il doivent apprendre à vivre ensemble et à s’en accommoder,

Un héros ombrageux et blessé, un mariage arrangé, et un duo de personnages antinomiques l’un revêche, l’autre solaire qui, coincés ensemble, pourraient bien trouver le salut.

Qu’est-ce que j’en pense ?

À l’Ouest, les vagues est le troisième volume de la saga The Compass Series écrit par Brittainy C. Cherry.

Dans la continuité du précédent volume, nous retrouvons Damian qui est contraint de déménager sur la côte Ouest afin de résoudre des problèmes familiaux mais surtout pour retrouver la trace de son père, Kevin, que celui-ci n’a jamais connu. Nous retrouvons également Stella, qui a perdu son meilleur ami et père adoptif, Kevin.

Et c’est le drame: dans le testament de Kevin, Damian et Stella doivent se marier pour obtenir des réponses, mais également pour obtenir l’héritage que ce dernier a constitué.

Toutefois, Damian et Stella ne sont absolument pas fait pour s’entendre: l’un est asocial, l’autre est complètement extravertie. Pourtant, cette proximité forcée fait naître une relation particulière entre Damian et Stella.

Encore une fois, le résumé du livre ne lui rends absolument pas honneur, ce qui est assez regrettable. J’ai adoré ce roman, et encore une fois la plume de Brittainy est une pure merveille. Comme ce fut le cas pour les deux précédents volumes, on aborde des sujets assez sensible et ici c’est surtout la quête de soi et le deuil qui est particulièrement touchant.

Je vais radoter encore une fois, mais Brittainy a le don de manier les mots : elle sait nous faire pleurer et rire dans le même quart d’heure. C’est toujours une magnifique découverte, et j’ai adoré les tropes de ce roman, à savoir un mariage arrangé conduisant à une proximité forcée mais surtout : le grumpy x sunshine* ( *deux personnages diamétralement opposées : un personnage ronchon et un personnage joyeux ). Damian et Stella sont complexes, mais tellement attachants. Surtout que l’on retrouve des personnages déjà connus qui viennent ajouter de la profondeur à nos protagonistes, c’est d’autant plus intéressant !

De plus, le plot twist est vraiment très intéressant, même si celui-ci m’a définitivement brisé le cœur, mais je ne vous en dis pas plus pour vous garantir du suspens, toutefois, ce que j’adore avec la plume de Brittainy C. Cherry c’est qu’on ne voit pas les évènements arriver !

Sans surprise, j’ai adoré ce troisième volume, même s’il ne s’agit pas de mon préféré. D’autant plus qu’avec les dernières lignes de l’épilogue, j’ai hâte de lire le quatrième et dernier volume de la saga Compass Series !