Merci aux éditions Hugo Thriller pour nous faire voyager et explorer les rues de New-York…

Résumé du livre:

Il n’y a pas pire vengeance que ce qui blesse ceux qu’on aime.

À moins qu’on ne les tue.

Il n’y a pas pire obsession qu’un fantôme qui vous hante.

À moins que ce ne soit celui d’un ami.

Il n’y a pas pire crime que de tuer une enfant.

À moins de la tuer deux fois.

Un New York sombre et violent, avec des rues comme des canyons dans lesquels la vie se perd et la mort s’engouffre. Avec fracas parfois, comme lorsqu’elle vient saisir une petite fille, retrouvée assassinée, le corps mutilé, au milieu d’un amas d’épaves de voitures.

Mon avis sur la lecture:

Je découvre Roy Braverman avec cette lecture, et je ne suis pas déçue, bien au contraire!

Dans l’ensemble, j’ai fortement appréciée ma lecture, j’aime toujours autant les romans policiers, et cette fois-ci Roy Braverman nous emmène dans les bas-fonds de New-York, dans des endroits peu fréquentables! Les chapitres sont courts, les dialogues toujours intéressant et haletants, de plus, le récit est ponctué par de nombreux rebondissements, qui m’ont donné envie de continuer, et continuer, et continuer ma lecture jusqu’au beau milieu de la nuit…

Un aspect qui m’a particulièrement plu en dehors du récit parfaitement bien construit, c’est les personnages. Aucun détail n’est laissé au hasard, les personnages paraissent réels, cabossés par la vie, et ça donne d’autant plus de profondeur à cette sordide histoire.

Enfin bref! Un roman policier très agréable et percutant, ponctué par un humour noir ( toujours dosé correctement ). Malgré que certaines révélations sont parfois évidentes, le récit est palpitant!