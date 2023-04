Il est parfois compliqué de retrouver un livre que l’on vous a conseillé, ou bien tout simplement de dénicher un ouvrage spécifique demandé par une faculté. En effet les éditions ne sont pas toujours disponibles partout, encore moins lorsqu’il s’agit de vieux bouquins. Un site nous permet de remédier à cela, tout en faisant respirer notre joyeux portefeuille, victime de notre passion pour la littérature. Il s’agit de Momox Shop. Sur ce site d’achat, des livres sont vendus en quantité par des particuliers et sont rachetés par la plateforme qui les met ensuite à disposition des nouveaux acheteurs. Ces livres sont vérifiés et vendus selon leur état, à des prix défiants toute concurrence. De plus la livraison est gratuite à partir de 19€ d’achat et autant dire que cette aide est la bienvenue. Momox est une excellente alternative aux grandes plateformes en ligne où sont vendus des livres neufs agrémentés très souvent de frais de port exorbitants.

Exemple concret

Voici un exemple concret avec cet ouvrage : Anima de Wajdi Mouawad. Ce roman est difficile à trouver et l’édition Babel est onéreuse, cependant il me le fallait absolument pour une dissertation. De plus l’édition Broché est fort laide alors que la Babel est d’un autre standing voyez-vous. Je suis donc partie à la recherche de cette édition, tombant sur des livres chers qui se faisaient de plus en plus rares. Après avoir arpenté les méandres de Google j’ai atterri sur Momox shop et que ne fut pas ma joie de tomber sur la bonne édition de mon roman, en bon état, pour 6€ ! Bien sûr j’ai rempli mon panier d’ouvrages pour avoir la livraison gratuite et en quelques jours j’ai reçu mon butin dans ma boîte aux lettres.

Réception et avis

La commande est arrivée en parfait état, les livres n’avaient pas d’odeurs ni de moisissures, ils étaient juste prêts à être dévorés. Momox-shop est une bonne alternative pour les petites bourses, c’est aussi un bon moyen de trouver des ouvrages portés disparus sur d’autres sites puisque tout se base sur la revente de particuliers.

Ainsi Momox est l’ami des étudiants en lettres je vous l’assure, mais ce site est aussi une mine d’or pour les férus de films puisque les ventes concernent aussi les CD, Blu-ray, jeux vidéo… Ce site est le paradis de la seconde main, de plus la planète vous remercie lorsque vous commandez sur ces sites, en effet les livres sont réutilisés et non jetés. Une fois que nous avons goûté à ce genre de sites de seconde main, il devient dur de s’en passer vous verrez !

