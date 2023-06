Résumé du livre.

Alors qu’Ellen est dans un train pour rentrer à Londres, une jeune femme qui porte un adorable bébé de trois mois s’assoit en face d’elle. Elles font brièvement connaissance et Kathryn confie le bébé à Ellen, le temps de répondre à un appel urgent sur la plateforme entre deux wagons. Alors qu’elle prend le bébé, Mia, dans ses bras, le cœur d’Ellen se serre à l’idée qu’elle-même ne pourra jamais devenir mère. Les minutes passent, le train s’arrête à une station, puis redémarre lorsqu’Ellen voit avec stupéfaction sur le quai Kathryn qui se dirige d’un pas décidé vers la sortie… Elle se retrouve seule avec le bébé et, à ses pieds, le petit sac avec les quelques affaires du nourrisson. Lorsqu’elle l’ouvre, elle tombe sur les quelques lignes griffonnées à la vite par la jeune femme quelques minutes plus tôt : Protégez Mia Méfiez-vous des flics Ne faites confiance à personne Ellen va découvrir que le bébé qu’elle tient dans ses bras est la clé d’un crime épouvantable et que des personnes sont prêtes à tout pour le récupérer. Ellen sait que les choix qu’elle s’apprête à faire pourraient lui coûter… tout.

Mon avis.

Ne faites confiance à personne est un thriller, mais surtout un livre rempli de beaucoup de suspens. Comme c’est souvent le cas, il s’agit d’un page-turner, c’est typiquement le genre de livre qui me fait veiller tard que je ne veux pas poser le livre sans connaître l’issu de l’intrigue.

J’ai particulièrement aimé la plume de Logan, c’est une façon propre à cet auteur de façonner ses personnages, son intrigue, et son environnement. Ce roman m’a fait beaucoup réfléchir sur ma prise de position, et je me suis beaucoup posé de questions sur la confiance que j’allais décider d’apporter à tel ou tel personnage.

Ce fut pour moi un véritable vent de fraîcheur dans ce style littéraire, j’ai beaucoup apprécié le fait de lire TM Logan. C’est mon premier roman de cet auteur, et je ne suis vraiment pas déçue. C’est une plume très fluide, aisée à lire. Cette aisance de lecture est accentuée par la taille des chapitres, qui sont relativement court. De plus, le récit étant découpé d’une certaine façon permet de ponctué la fluidité et ne nous laisse pas le temps d’apercevoir des longueurs.

En bref, je recommande cette lecture sans hésiter: ce thriller nous tient en haleine et ne laisse pas l’ennui prendre place.