2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

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Vidéo(s) de gameplay

Développé par José Manuel Conesa Hernández, Backrooms : Level X est un jeu à la première personne, nous invitant à visiter les Backrooms.

Pour ceux qui ne connaissent pas les backrooms, cela vient d’une légende urbaine d’internet : que se passerait t’il si on pouvait traverser un mur, que trouverait t’on de l’autre côté ? Les backrooms sont donc des lieux et pièces sans fins, bizarres, étranges, liminaux et parfois dangereuses comme les fameuses espaces des Level X qui selon la légende seraient le coté le plus obscur et risqué des backrooms.

Backrooms : Level X vous demandera donc de participer à l’expérience, en traversant un mur censé rejoindre ce monde étrange. Vous parcourrez différents niveaux dans une esthétique bien connu des amateurs de backrooms, avec ce filtre granuleux, ces lumières clignotantes et tamisées, et ces endroits sans fins. Le but est d’atteindre malgré tout la fin de chaque niveau en trouvant la porte de sortie éclairée en rouge, pour passer à la suite.

Level X oblige, des monstres et des scarejumps seront présents, et vous serez bien entendu dépourvu de toute arme ou moyen de défense, et il faudra soit passer furtivement à côté de monstrueuses et difformes entités sans se faire repéré, ou de fuir vers une sortie proche.

Étrange, angoissant, effrayant, jouant avec notre esprit avec de nombreux effets visuels, sonores et de vibrations, manette en main (parfois très longuement), on est vraiment baignés dans l’univers des Backrooms, les amateurs vont forcément apprécier. Si vous ne connaissez pas l’univers et que vous êtes curieux, n’hésitez pas mais soyez prévenus que le genre est très étrange et peut être effrayant pour les novices. Vous en ferez par contre assez vite le tour en moins de 2h.

Backrooms : Level X est disponible sur PC, ainsi que sur consoles (Microsoft, Sony et Nintendo) au tarif de 9,99€ (et souvent en promotion à 7,99€)

Jeu testé sur Rog ally Z1 extreme avec une compatibilité complète. La vidéo est filmé avec la console avec un framerate très bas lors de l’enregistrement, mais sans ça le jeu est très fluide, ne vous fiez donc pas au framerate de la vidéo youtube de cet article.