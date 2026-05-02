2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

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Vidéo(s) de gameplay

Hasard du calendrier, Hacked: The Streamer est le deuxième jeu testé en FMV cette semaine, comme The Run. Développé par les studios Button Interactive et NAISU, et édité par GameDev.ist, le titre devrait être le premier d’une série de jeux en FMV pour la série Hacked.

Comme son nom l’indique, le premier jeu vous proposera de suivre une streameuse célèbre nommée PinkyPie qui va malheureusement subir le chantage d’un hacker qui va diffuser en direct sur le chat de son stream du contenu strictement personnel et intime. Votre mission sera de l’accompagner dans son enquête pour trouver qui est le coupable dans son cercle d’amis, et ainsi pouvoir reprendre le contrôle de la situation.

Au delà du gameplay inhérent au FMV, avec des choix à des séquences clés des vidéos, le jeu proposera un peu plus d’interaction avec quelques QTE pendant un jeu vidéo streamé, la possibilité de faire une pause pour consulter son carnet d’enquêtes et les divers indices découverts en cours de jeu, mais aussi de consulter des objets sur son bureau pour faire ressurgir des souvenirs de Pinky. Cela apporte plus d’interactions qu’habituellement et on est un peu plus investi dans l’histoire.

A l’instar de The Run, il y a aussi la possibilité de voir l’arbre de progression, avec les séquences que l’on a déjà débloqué. Une fois vues d’ailleurs, on peut facilement refaire un run, en accélérant jusqu’à un nouvel embranchement pas encore découvert. Avec différentes fins possibles, liés au coupable à trouver et aux potentiels suspects, le jeu propose une durée de vie habituelle pour ce genre de jeu, avec un peu moins de 2h pour arriver à la meilleure fin possible et un peu plus pour faire le tour des embranchements. Le sujet est aussi moderne et très actuel, entre vie privée et streaming et va forcement parler à beaucoup de jeunes de la génération Z.

Le titre est sympa, et j’ai trouvé les acteurs globalement convaincants, sachant qu’on voit principalement l’actrice jouant PinkyPie, qui est bien investi dans son rôle et donne une impression de réalisme plus que correct. Les interactions supplémentaires proposées sur ce titre sont aussi un plus, le rapprochant un peu plus d’un jeu vidéo plus classique.

Hacked : The streamer est disponible sur Android & IOS, ainsi que sur PC et Consoles au tarif de 8,49€/9,99€ selon les plateformes.

Jeu testé sur Rog Ally Z1 Extreme avec une compatibilité complète (en tactile ou avec les boutons de la console).