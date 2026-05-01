Nuit noire, nuit blanche

Nuit noire, nuit blanche est un album jeunesse paru chez Grasset Jeunesse et imaginé par Alice de Nussy et Stéphane Kiehl.

Nuit noire, nuit blanche propose une approche originale pour apaiser l’enfant avec sa peur du noir. En effet, chaque double page est construit comme une opposition entre la peur et une émotion plus positive. A gauche, l’enfant révèle sa peur alors que sur la page de droite la situation effrayante se transforme pour devenir agréable, réconfortante, … De quoi faire comprendre à l’enfant que toute situation révèle un côté positif. Et que changer son regard sur une chose peut complètement modifier la perception que l’on en a !

Tout en noir et blanc (pas surprenant vu le titre !), l’album fourmille de détails qui seront peut-être difficiles à distinguer pour les plus petits. Les pages toutes noires peuvent également être intimidantes et peut-être provoquer un rejet immédiat de l’ouvrage. Mon petit étant trop jeune, difficile de juger pour le moment ! Mais mon regard d’adulte a beaucoup apprécié ce voyage dans la nuit.

Nuit noire, nuit blanche est un joli album jeunesse pour aborder la peur du noir avec ses enfants. Si le style tout en noir et blanc est plutôt risqué, j’ai beaucoup apprécié cette lecture !

Merci aux éditions Grasset Jeunesse pour l’envoi du livre !

Fiche récap