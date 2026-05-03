Ariana and the Elder Codex est un action-RPG / plateformer développé par le studio Hyde et édité par Compile Heart et Idea Factory. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes à partir du 29/04/2026 ! Il n’est pas traduit en français et sera donc jouable uniquement en anglais.

Vous allez incarner Ariana Virellis, la seule bibliothécaire possédant le pouvoir de pénétrer dans le monde magique des Codex afin de réparer les Codex des 7 Héros. Ces derniers ont été altérés et la magie a disparu du monde. Ariana va ainsi devoir parcourir ces mondes remplis de monstres mais aussi réaliser une quête plus personnelle : retrouver ses parents.

Votre aventure prend la forme d’un jeu de plateforme dans des environnements à défilement horizontal et vertical mixé avec des phases de combat. Votre objectif principal sera d’explorer les différents Codex (ayant chacun un niveau de difficulté) afin de battre le boss final et de libérer la nouvelle magie élémentaire de ce Codex (eau, terre, feu, …). Chaque niveau terminé permettra ainsi à Ariana d’utiliser de nouvelles compétences et pouvoirs ! Le jeu reste bavard et pas mal de dialogues viendront interrompre votre aventure. Malheureusement, les scènes sont très rarement animées et seront le plus souvent des alternances d’écrans statiques.

Durant votre exploration, vous allez régulièrement croiser des groupes d’ennemis plutôt classiques (les sacs à PV, les mages, les archers,…) et malheureusement assez peu variés visuellement. Ces zones seront également l’occasion de découvrir des « failles » à fermer afin de reconstruire le Codex que vous êtes en train de parcourir. Ces failles renferment deux types de défi. Le premier est une arène qu’il faut terminer le plus vite possible. Le second est plus orienté plateforme et vous demandera d’atteindre un drapeau le plus rapidement possible. En fonction de votre rapidité, vous gagnerez des bonus plus ou moins intéressants (des objets, des améliorations de capacité, …).

Niveau gameplay, Ariana and the Elder Codex se veut assez simple. Une touche pour dasher/esquiver et trois touches pour lancer des sorts. Une mécanique plutôt efficace mais qui souffre d’un manque de réactivité et d’un peu de lourdeur rendant les combats de groupe peu passionnants. Heureusement, les combats de boss sont plus réussis et la gestion des sorts, de la distance avec l’ennemi… prend enfin de l’importance ! Avec en prime des jolis effets visuels !

Ariana and the Elder Codex reste avant tout un RPG et vous pourrez faire évoluer Ariana. Le plus simple étant la prise d’expérience en exterminant les monstres se présentant devant vous. Vous gagnerez alors des niveaux et vous gagnerez automatiquement quelques statistiques (PV, attaque, …). Mais le plus intéressant arrive après la fin du premier Codex. Vous allez alors débloquer la capacité d’obtenir de nouvelles magies ou d’améliorer celles que vous avez déjà. Et sur le principe, c’est un aspect important du jeu. Chaque ennemi sera plutôt lié à un élément (feu, eau,…) et l’utilisation d’une magie opposée facilitera les combats et vous permettra de déclencher des super effets. Dans les faits, une fois que vous avez une sélection de magie avec laquelle vous êtes à l’aise, vous n’allez pas forcément en changer et plutôt tenter le mode bourrin. Le système de combat n’est en effet pas assez avancé pour demander une gestion aussi précise et fine de votre arsenal. C’est dommage parce que les idées sont bonnes !

Le jeu pousse le joueur à explorer les environnements en ayant quelques passages secrets, mais aussi quelques zones qui ne seront déblocables qu’une fois un pouvoir obtenu, à la manière d’un Metroidvania. Rien de révolutionnaire mais de quoi prolonger la durée de vie si vous êtes conquis par le jeu !

Ariana and the Elder Codex est un jeu qui a de bonnes bases et de bonnes idées mais qui, au final, reste assez générique et oubliable. C’est vraiment dommage parce qu’il lui manquait juste un peu de personnalité pour être une bonne surprise !