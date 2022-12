Comme chaque année, Noël revient et, avec elle, les envies ou besoins de faire des cadeaux à nos proches et aux gens qui nous entourent. Là où cette fête a pendant longtemps été synonyme d’hyper consommation, et alors que nous sommes à une époque où la conscience écologique est de plus en plus présence, nous nous sommes demandé s’il y avait un moyen de faire cohabiter efficacement tout cela. Et on a de belles idées cadeaux pour vous !

Pour cette sélection, on a décidé de se focaliser sur deux secteurs qui sont souvent les rois de Noël, mais pour lesquels l’idée d’écologie n’est pas foncièrement la clef de voute en temps normal : la beauté et la mode. Parce qu’il y aura toujours moyen de faire plaisir – ou de se faire plaisir – sans avoir mauvaise conscience.

Le shampoing solide

Quand on parle écologie et hygiène/beauté, voici l’un des produits phares. On a découvert les shampoings solides sur lessavonsdejoya.com, et il faut dire qu’on a bel et bien été conquis. L’intérêt ? En premier lieu, éviter la tonne de déchets plastiques que l’on peut retrouver avec n’importe quel tube de shampoing habituel. Ces derniers finissent en effet systématiquement à la poubelle, et lorsque l’on sait que lesdits shampoings sont constitués en très grande partie d’eau, on se dit que c’est vraiment un gros gâchis.

Les Savons de Joya proposent au contraire de découvrir ces shampoings solides bio et naturels, que l’on retrouve en deux versions : avec ou sans huiles essentielles. La version sans huiles essentielles en fait ainsi notamment un très bon cadeau pour les femmes enceintes de votre entourage, puisque lesdites huiles sont peu recommandées durant la grossesse.

Du côté de la gamme de shampoings, on en retrouve toutes sortes, chacun convenant à un public et un type de cheveux précis : cheveux abîmés, colorés, frisés, crépus, gras, j’en passe et des meilleurs. Chacun peut y trouver son compte.

Les coffrets de rasage bio

Ma femme ne cesse de me le rappeler : il semblerait que ce soit plus difficile, selon elle, de faire des cadeaux à un homme plutôt qu’à une femme. Si je ne suis pas tout à fait d’accord avec le principe, je me dis qu’elle n’est sans doute pas la seule dans ce cas, et ait donc profité d’un tour sur Les Savons de Joya pour trouver quelque chose qui ne manquera pas de faire des heureux chez les plus barbus de vos proches : un coffret comprenant tout ce qu’il faut pour le rasage et le soin de la barbe. Et bien bio comme il faut, évidemment.

La marque propose en effet différents produits naturels vraiment intéressants pour tous les hommes qui veulent prendre soin de leur barbe, avec savon de rasage, baume ou encore sérum apaisants.

Mieux, et c’est ce qui a retenu toute mon attention pour ces fêtes de Noël, la marque propose de superbes coffrets de rasage comprenant ces produits, mais également tous les accessoires nécessaires à l’entretien : rasoir bien évidemment, mais également blaireau ou peigne.

Être écolo et faire de beaux cadeaux, c’est possible ! Avec ce petit focus sur la marque Les Savons de Joya, on a trouvé de quoi combler tout le monde. Avez-vous déjà pu tester cette marque ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.