Magin: The Rat Project Stories est un jeu de deckbuilding narratif à la direction artistique Dark Fantasy inspirée de Darkest Dungeon. Une démo est disponible sur Steam.

Vous vous déplacez de gauche à droite et participez à de nombreux dialogues durant lesquels des options se débloquent. Ces options influent sur vos émotions, ce qui a une incidence sur les combats et la construction de votre Deck. Plutôt originale, la démo est trop courte pour vraiment apprécier si cette idée est suffisamment creusée.

Bien que brève, la démo impose déjà quelques allers-retours pour des quêtes FedEx, le héros a beau s’en moquer un peu, cela ne rend pas la quête en elle-même intéressante. Fort heureusement, l’écriture et le doublage rendent l’univers intéressant et accrocheur, on a clairement envie de prolonger l’aventure plus pour le Lore que pour poursuivre une quête épique.

Les mécaniques de combats sont encore difficiles à juger. La démo comporte peu d’occasion de sortir son paquet de cartes, et les combats sont faciles et vite expédiés. Toutefois, rien que sur les deux ou trois premiers affrontements, on se surprend déjà à réfléchir à des combos et des synergies qui forment l’intérêt principal de ce type de Gameplay. Cela augure donc du très bon si les mécaniques s’avèrent suffisamment nombreuses et bien pensées.

Magin est un jeu à surveiller, bien que nous n’en ayons vu que trop peu pour le moment et que le jeu ait un côté suranné sur certaines de ses composantes.