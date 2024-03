Dans Super Miaou, les jeunes joueurs (dès 6 ans !) vont tenter d’attirer un chat tout mignon dans leur maison pour lui offrir une cape à la hauteur de ses ambitions super-héroïques. Concrètement, chaque joueur commence avec un paquet de quatre cartes et à chaque tour, il va retourner les deux premières de celui-ci. En fonction de ce qui apparaît sur ses cartes, le joueur choisira soit d’en jeter une des deux dans la boîte (qui fait office de poubelle) soit d’en acheter de nouvelles au marché ou à la banque : des cartes qui rapportent plus de pièces, de la pâtée histoire d’attirer un chat, une cape de super-héros ou encore une petite souris voleuse. Le but : être le premier joueur à retourner en même temps un chat et une cape.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy