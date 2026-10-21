Merci à l’éditeur pour nous avoir fourni la clé du jeu. La preview est basée sur la version en accès anticipé.

Brigador Killers est la lointaine suite du jeu Brigadors sorti il y a 10 ans de cela et le deuxième jeu du développeur/éditeur Stellar Jockeys. Le jeu prend place dans la cité de Mar Nosso où vous incarnez la Team Anchor dont le but est de tuer les gens de la haute-société. Pour ce faire, des armes et des véhicules sont mis à votre disposition. Du moins, au début.

Vendu comme un jeu d’action où il faut tout faire péter, Brigador Killers se transforme en pseudo-jeu d’infiltration après une petite heure et c’est très mal maîtrisé. De plus, la quasi-totalité des véhicules promis doivent être construits de vos propres mains, en allant à la chasse aux pièces détachées. La longue chasse aux pièces détachées.

Je vais être transparent: je n’ai pas pu aller bien loin dans le jeu. Passée la première heure, je me suis constamment confronté à des murs invisibles ou des bugs m’empêchant d’accomplir les missions. Je ne peux donc parler que d’un fragment de ce que j’ai joué.

En l’état actuel, je ne peux tout simplement pas recommander Brigador Killers. Le jeu est cassé et devoir aller à la récolte aux pièces détachées n’est pas exactement le summum du fun. Il faudra donc attendre quelques MàJ avant de voir, peut-être, la lueur d’un jeu prometteur.

Brigador Killers est disponible sur Steam et GOG, uniquement sur PC.