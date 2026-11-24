Du haut de ses deux ans et quelques, Ellie adore jouer à la maman. Elle pouponne à longueur de journée et prend son rôle très au sérieux. Ça me fait toujours marrer de voir à quel point les gestes qui rythment nos journées de parents peuvent devenir tout un jeu de son côté. Alors en découvrant le poupon BABY born Emma Click & Play, j’ai tout de suite pensé à elle. C’est pile le genre de jouet qui lui plairait pour continuer à pouponner en grandissant. La marque recommande ce modèle à partir de 3 ans. Pour les plus petits qui aiment déjà faire comme les grands, on avait parlé de la machine à laver Clementoni, qui plaît beaucoup à Ellie et Noah.

Un biberon qui tient dans la main

Ce qui distingue cette Emma de 43 cm, c’est le système Click & Play. Le biberon et la cuillère se clipsent dans sa main droite. On plie ensuite le coude du poupon pour lui faire porter l’accessoire à la bouche. C’est un petit détail, mais il change la scène. L’enfant peut donner le biberon, puis décider qu’Emma est assez grande pour le tenir toute seule.

Avec ses grands yeux bleus, ses joues rondes et son bonnet rose à oreilles, Emma a une bonne tête de poupée. Certains poupons hyperréalistes ressemblent tellement à de vrais bébés que je les trouve un peu flippants. Je préfère largement les traits stylisés de cette BABY born.

Pour les « vraies larmes », on lui donne d’abord à boire de l’eau avec son biberon. Ensuite, on la tient sous les bras et on appuie plusieurs fois au milieu du haut de sa poitrine. L’eau ressort alors par les yeux et coule sur ses joues. Pour lui faire faire pipi dans sa couche ou sur le pot, c’est sur le bouton du ventre qu’on appuie. Ses yeux se ferment quand on l’allonge, et un tour de tétine permet de les ouvrir ou de les fermer même quand elle est assise.

Le tout fonctionne sans piles. Ce qui me plaît, c’est qu’on peut enchaîner le biberon, le pot, le bain et la sieste. Une matinée bien remplie, en somme.

Un petit-déjeuner en plus

J’ai aussi reçu le set petit-déjeuner BABY born, vendu séparément et affiché à 11,99 € chez King Jouet au moment de la rédaction. Il comprend huit éléments pour composer le repas et un set de table. Les pièces compatibles se clipsent dans la main d’Emma pour qu’elle puisse tenir de quoi manger. Ça donne un petit côté dînette au jeu de poupon.

À 54,99 € en prix conseillé, le coffret contient déjà de quoi jouer au repas, au change et au coucher. Le petit-déjeuner est un bonus sympa si c’est la partie qui amuse le plus votre enfant. Pour les enfants qui, comme Ellie, passent déjà leur temps à jouer à la maman, c’est surtout cette succession de petits gestes familiers qui fait le charme d’Emma.