On a ouvert les 24 cases du calendrier de l’Avent Adam & Eve avant décembre. Oui, bouh les tricheurs, vous pouvez nous huer. On s’est bien amusés, et le déballage nous a surtout rappelé à quel point on était mauvais à ce petit jeu qui consiste à ouvrir une seule case puis à refermer la boîte jusqu’au lendemain. Si vous avez davantage de volonté que nous, le coffret vert et doré vous attend du 1er au 24 décembre, avec un mélange de sextoys, de produits de soin intime et d’accessoires à découvrir à deux.

On avait déjà parlé de ce genre de cadeau avec le calendrier de l’Avent LELO, qui avait opté pour douze cases. Adam & Eve revient au format des vingt-quatre cases, et c’est assez sympa de voir à quel point le contenu change d’une case à l’autre.

De beaux sextoys, et un faible pour les accessoires

Il y a neuf sextoys dans le coffret. Un anneau vibrant et un petit vibromasseur de doigt donnent une idée des formats qu’on y trouve, et des produits de soin et de massage se glissent entre deux découvertes. À l’ouverture, on a trouvé les jouets franchement jolis, avec des formes et des usages assez différents pour que le déballage garde de l’intérêt. Et la case du 24 renferme un sextoy assez imposant. On vous laisse la surprise du modèle. Petit détail si vous comptez faire comme nous et tout ouvrir d’un coup : les modèles rechargeables qu’on a sortis étaient à plat. Prévoyez un passage par la prise USB avant de vous emballer.

Chez nous, le coup de cœur est allé au trio menottes, masque et petite plume. C’est le versant BDSM soft du coffret et, de tout ce qu’on a déballé, c’est ce qui nous a le plus amusés. Il suffit parfois d’un accessoire tout simple pour avoir envie de jouer un peu. La plume, que j’aurais facilement prise pour un petit bonus en regardant la liste, fait partie de ce qu’on a préféré.

Un calendrier à ouvrir à son rythme

L’édition 2026 ajoute un volet en ligne accessible via un QR code sur le coffret. Chaque jour, on y retrouve une courte présentation de la surprise, une idée de position et un défi à essayer. Ça peut donner un point de départ quand on hésite devant une case. Et si un accessoire vous tente moins, la case suivante arrivera bien assez vite.

Le calendrier Adam & Eve 2026 est vendu au prix conseillé de 129,99 €, pour un contenu qu’Adam & Eve valorise à 500 € au total. Ça fait environ 370 € d’écart avec la valeur annoncée des produits. Si plusieurs des jouets et accessoires vous tentent déjà, je trouve le prix du coffret franchement intéressant. Chez nous, le plaisir a commencé au déballage. Pour ce qui est de tenir jusqu’au 24, on vous laisse faire mieux.