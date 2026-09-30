Pour une balade dans les Vosges en début d’automne, on aurait probablement pu se contenter d’un pull et d’une veste. Mais Columbia nous avait envoyé deux nouveautés pour Ko : la polaire hybride Arctic Crest II et la doudoune compressible Endevour Mountain. On était peut-être un peu suréquipés pour marcher quelques heures entre les sapins.

Enfin, ça, c’est mon avis. Ko est frileuse. Le genre à trouver qu’« il fait quand même un peu frais » au moment où je commence à envisager d’enlever une couche. Sur cette sortie, les deux vestes ont finalement trouvé leur place, chacune à un moment différent.

L’Arctic Crest II, celle qu’on garde pour marcher

Ko a enfilé la polaire Arctic Crest II au départ. C’est la plus adaptée au moment où l’on bouge : elle suit bien les mouvements, les passe-pouces évitent de voir les manches remonter et les poches zippées permettent de garder quelques affaires à portée de main. Sa coupe près du corps lui donne aussi une allure moins « grosse polaire de randonnée » que ce à quoi je m’attendais.

Le point intéressant, c’est l’équilibre entre chaleur et effort. Au début de la balade, Ko était contente de l’avoir sur le dos. Puis le chemin a commencé à monter, et c’est là qu’une polaire peut vite devenir pénible si elle garde toute l’humidité à l’intérieur. Columbia utilise ici son système Omni-Wick pour aider la transpiration à s’évacuer, en complément de la chaleur apportée par Omni-Heat Arctic. Ko est restée à l’aise pendant la marche, sans avoir besoin de retirer sa veste dès la première pente.

Le tissu bénéficie aussi d’un traitement déperlant. Ça peut dépanner face à une petite bruine, mais je ne compterais pas dessus pour une randonnée sous la pluie : l’Arctic Crest II reste une polaire, pas un imperméable. À 160 €, elle coûte cher pour être réservée à quelques sorties en montagne. Heureusement, c’est aussi celle des deux que je vois le plus facilement ressortir au quotidien, pour une promenade ou une matinée fraîche avec les enfants.

L’Endevour Mountain, à sortir quand on s’arrête

La doudoune Endevour Mountain n’a pas joué le même rôle. Ko l’avait dans le sac pendant la marche, puis l’a enfilée au moment d’une pause. Et là, son intérêt devient beaucoup plus évident : quand on cesse de bouger, le froid que l’on ne sentait presque pas cinq minutes plus tôt revient vite.

Columbia annonce un pouvoir gonflant de 800 pour son duvet d’oie. Ce n’est pas une température de confort : ce chiffre indique à quel point le duvet peut reprendre du volume et emprisonner de l’air. Plus il y parvient, plus il est possible d’obtenir de la chaleur avec une quantité de duvet limitée. C’est aussi ce qui aide la veste à rester légère et à se ranger dans sa propre poche. Dans un sac de balade déjà rempli de gourdes, de goûters et des affaires « au cas où », ce détail compte.

Ko a apprécié de pouvoir l’enfiler sans avoir porté une grosse doudoune pendant toute la montée. En revanche, pour marcher d’un bon pas dans la douceur de ce début d’automne, elle aurait été de trop. Son traitement déperlant peut gérer quelques gouttes, mais là encore, ce n’est pas une veste de pluie. À 280 €, c’est un achat qui se défend surtout si l’on cherche une doudoune chaude et peu encombrante à emporter régulièrement.

Au final, je ne choisirais pas entre les deux sur la seule question « laquelle tient le plus chaud ? ». L’Arctic Crest II est celle que Ko a portée en avançant ; l’Endevour Mountain est celle qu’elle était contente de trouver dans le sac à l’arrêt. Pour une simple balade vosgienne, ça peut sembler beaucoup. Mais je dois reconnaître une chose : prévoir deux réponses au froid plutôt que d’entendre « je t’avais dit qu’il fallait prendre ma doudoune » tout le long du retour, ce n’est pas forcément du luxe.