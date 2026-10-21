A l’instar de l’Agenda Cosy 2027, Le carnet de coloriages de Derya est le résultat d’une collaboration avec une créatrice de contenu spécialisée dans l’art. Derya Yildirim, plus connue sous le pseudonyme @artwderya, est une artiste qui réalise principalement des aquarelles. En parcourant ses différentes réalisations, on se rend rapidement compte de son amour pour la couleur marron et les ambiances automnales ! C’est donc tout naturellement que son livre de coloriages sera très fortement inspirée par une ambiance automnale / hivernale ! Ceci va donner aux différents modèles, et au livre de manière générale, une teinte très cosy et cocooning.

Le livre est construit par une succession de double page où la page gauche sera le modèle réalisé par l’artiste et la page droite sera là où vous pourrez exercez votre art ! Le but du carnet de coloriages est évidemment de vous permettre de … colorier ! Libre à vous d’utiliser des crayons, feutres, aquarelles, … ! Grâce aux modèles et à l’épais papier spécial dessin, vous allez pouvoir tenter de reproduire les œuvres de Derya. Et ce ne sera pas simple car le niveau est, à mon avis, plutôt (très) élevé ! Si vous trouverez quelques conseils au début de l’ouvrage, j’ai quand même eu l’impression que ce carnet s’adresse plutôt à des lecteurs déjà habitués au dessin. Pour l’exemple, vous trouverez ci-dessous une page réalisée par ma compagne plus douée que moi pour le dessin !

Les modèles de dessin sont donc très inspirés par la période de Noël et vous y retrouver une partie gourmandise mais également des décors ou juste des ambiances très cosy et chill.

Le carnet de coloriages de Derya est un magnifique objet aux finitions très soignées. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année si vous avez des amis qui aiment le dessin ou qui souhaitent pratiquer avec des modèles les inspirant ! Le niveau me semble par contre un peu trop élevé et intimidant pour des vrais débutants comme moi !

Merci aux éditions Albin Michel pour l’envoi du livre !

Fiche récap