Fraîchement publié il y’a tout juste un mois, Redstone est le grand titre gagnant du concours francophone organisé par BigBang.

Résumé du livre.

Eivy survit dans les bas-fonds de Greybor depuis qu’elle est orpheline. Lorsqu’elle a l’occasion d’embarquer sur le Red Stone, le bateau d’un redoutable pirate connu pour sa dent de pierre rouge, elle saisit sa chance de partir et de se faire de nouveaux compagnons, dont le taciturne Kiam. Elle ignore alors que ce voyage va l’emmener bien au-delà des mers de son monde, et à la rencontre de son propre passé. Comment échappera-t-elle aux pouvoirs de Jouko, le pirate ennemi qui veut mettre la main sur une dangereuse carte ? Et qui se cache réellement derrière les traits parfaits d’Ako, le charmant jeune homme aux yeux vairons qui semble lié au démon qui les poursuit tous ?

Mon avis.

L’histoire débute avec Eivy, une héroïne attachante, déterminée à changer sa condition et à découvrir le monde au-delà des rues sombres de sa ville. Lorsqu’elle saisit l’opportunité de rejoindre l’équipage du Red Stone, le navire légendaire d’un redoutable pirate, elle se lance dans une aventure qui dépasse de loin ses attentes.

Charlotte Embrun nous entraîne dans un périple au-delà des mers, où Eivy se lie d’amitié avec divers personnages fascinants. Chaque membre de l’équipage a ses propres secrets et motivations, ce qui rend les interactions entre les personnages complexes et intrigantes. Les relations qui se tissent au fil du roman sont nuancées, elles suscitent énormément d’intérêt tout au fil de la lecture.

L’intrigue se densifie au fil des pages. Le suspense est maintenu tout au long du récit, avec des rebondissements surprenants et des révélations qui tiennent en haleine. Charlotte parvient à maintenir un rythme soutenu, alternant entre scènes d’action palpitantes et moments plus intimes où les personnages se dévoilent. Ces derniers ne sont pas superficiel, j’ai beaucoup aimé la façon dont chacun est développé.

J’ai énormément adoré ce livre: Redstone est un univers riche, l’autrice nous transporte dans un monde empreint de magie et de merveilles, où règnent des créatures fantastiques. Les descriptions sont vivantes et détaillées, cela m’a vraiment permis de visualiser les décors exotiques et les paysages marins. J’ai véritablement ressentie l’atmosphère de la piraterie.

En conclusion, Redstone est un roman captivant qui combine habilement l’aventure, la magie et les mystères. Avec un univers foisonnant, des personnages attachants et une intrigue prenante, il est difficile de lâcher ce livre une fois qu’on l’a commencé: un véritable page-turner.

Ce roman est une véritable réussite et mérite amplement d’être découvert par les amateurs de piraterie fantastique.