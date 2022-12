Loin des grands événements Geek et des salons de jeux vidéos que nous propose la capitale, nous ne pensions pas voir un jour débarquer un Marché de Noel Geek à Langres.

Pour l’historique, Langres est une petite ville historique et touristique de moins de 8000 habitants, avec sa vieille ville fortifié entourée de remparts, sa cathédrale, et entourée de 4 lacs artificiels, appelé aussi la région des 4 lacs. C’est aussi souvent le point le plus froid de la carte lorsque vous regardez la météo, et c’est en passant mon lieu d’habitation.

On est clairement peu habitués à ce genre d’événement, même si on a depuis quelques années un salon sur les jeux de société, Ludi’Langres qui présente les dernières nouveautés et permet de les tester en live avec les nombreux animateurs sur place.

Cette année donc, j’ai pu me rendre au Marché Geek de Noël, réservé aux exposants professionnels pour cette édition et organisé par la société Tandem Events. Situé dans la salle Jean Favre et moyennant une petite participation de 3€, les visiteurs étaient invités a parcourir les nombreux stands et découvrir tout un tas d’objets appartenant à la culture Geek.

Jeux vidéos et consoles rétro bien sur, mais aussi des figurines en tout genre (pop et cie), des cartes pokémon, Yugi-oh, et consorts. Pas mal de « displate »-like également avec vos héros favoris tirés des jeux vidéos, des films et autres éléments de la Pop culture. On peut aussi découvrir des vinyles, des bds, et des jouets vintages. Malgré la taille restreinte de la salle, il y avait malgré tout de quoi voir pas mal de choses différentes, et aussi de se faire plaisir pour tout les budgets. Que vous soyez fans d’Harry Potter, de Dragonball, de fantasy ou de rétrogaming, il y en avait vraiment pour tout les gouts. Pour ma part, je suis reparti avec une Xbox première du nom sous le bras, une displate, et quelques livres.

Entre autres exposants, Culture geek avec un énorme stand sur plusieurs rayons, et ses nombreux vendeurs, proposait d’ailleurs pas mal de produits intéressants, a des tarifs relativement corrects, surtout dans le rétro-gaming, avec quelques pépites rares à trouver, bien évidement.

Sur place, également plusieurs artistes créateurs, qui venaient partager leurs passions et leurs créations:

Ted’s drawing, un illustrateur de talent, très influencé par la culture Geek, évidement, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Youtube et Facebook

Christelle Dupuy, une créatrice polymériste, ayant inventé son concept de petites figurines souris nommées les Beurkies que vous pouvez retrouver sur son site ici et sur Facebook également. Disponibles dans plusieurs tailles, et influencées également par la culture geek, vous serez obligés de craquer si elles croisent votre chemin pendant la visite.

Enfin, les créateurs de chez Bubble Print, qui nous proposaient des impressions 3D de divers produits, figurines et accessoires, peintes à la main qui valaient également le détour.

Aussi humble soit-il, mais surtout adapté à la taille de la ville, ce premier marché Geek a été pour ma part une excellente surprise et une expérience à renouveler chaque année. Les visiteurs sont venus nombreux, et les professionnels sur place ont tous été très sympathiques, je leur remercie d’ailleurs à nouveau de m’avoir autorisé à prendre des photos de leur stand.

Si vous êtes intéressé par ce genre de marché Geek, vous pouvez d’ailleurs consulter la page Facebook des organisateurs qui ont encore de nombreuses dates et villes prévues pour 2022 et 2023.