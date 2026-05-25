Si je t’écris… de Denis Bodart et Vincent Zabus

Si je t’écris … raconte l’histoire de Louis un homme adulte, marié et père, qui retourne sur le lieu de ses vacances de jeunesse. Loin d’être juste un retour en enfance, ce voyage va remuer chez Louis de vieux souvenirs et lui permettre de tourner certaines pages personnelles de manière plus sereine.

Sans trop en dévoiler, ce récit va évoquer le deuil, les traumatismes / souvenirs d’enfance, … Des thèmes qui parleront à beaucoup de lecteurs mais qui seront surtout abordés de manière très fine et subtile. Le récit ne rentre jamais dans le pathos et arrive au contraire à nous faire rire alors qu’on sent qu’une histoire plutôt triste se cache parmi les planches. Le récit prend à la fois le rôle de conte de jeunesse plutôt amusant (avec cette histoire de sorcière vivant en haut de la colline) et de récit très touchant. Un beau tour de force de la part des auteurs !

Denis Bodart sublime cette histoire de Vincent Zabus avec un trait crayonné assez détaillé, qui donne un corps assez profond aux décors et aux expressions des personnages.

Si je t’écris … est une superbe BD et fait partie de mes coups de coeur 2026 !

Merci aux éditions Dupuis et à #NetGalleyFrance pour la lecture !

Fiche récap