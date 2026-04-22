Si vous pensez que le prix de l’essence indécent actuel va vous redonner envie d’adopter un cheval, c’est qu’il est temps de vous remémorer vos longues virées sur Kingdom Come Deliverance. Mais si, souvenez vous de ce jeu sorti initialement en 2018 sur PS4 et Xbox… et bien il est temps de le retrouver en version next-gen ! Alors passez vos heaumes et en route !

Longtemps resté une expérience aussi fascinante que techniquement imparfaite, Kingdom Come: Deliverance revient aujourd’hui sous une nouvelle forme grâce à sa mise à jour next-gen sur PlayStation 5.

Il est donc temps de se replonger dans ce RPG médiéval toujours aussi exigeant mais dans une version adaptée aux standards de la PS5.

Plus fluide que jamais !

Le changement le plus marquant est la fluidité. Le jeu vise désormais 60 images par seconde sur PS5, avec une résolution interne relevée et un rendu global basé sur des réglages visuels proches du PC dans sa qualité Ultra.

Gros point noir de sa version PS4 : les temps (horriblement longs) de chargement !

Force est de constater que cette nouvelle version retravaillée est nettement plus plaisante sur ce point-là.

Les temps de chargement sont réduits, et les performances sont mieux tenues dans les scènes lourdes, notamment en ville, dans les dialogues ou pendant les combats.

Globalement, rien qu’avec ces temps réduits, le jeu devient nettement plus agréable ! L’expérience de jeu est changée du tout au tout !

Côté image, le jeu gagne en propreté et en densité visuelle. On n’est pas face à une transformation spectaculaire, mais à une vraie version « définitive » pour console.

Le jeu ne devient pas spectaculaire au sens moderne du terme, mais il est plus propre, plus lisible et plus cohérent dans son rendu global.

C’est exactement le type de remise à niveau qui renforce l’immersion sans trahir l’identité du titre.

Fond du jeu inchangé

Kingdom Come Deliverance garde ce qui a fait son succès : un RPG médiéval réaliste.

La simulation n’est absolument pas retouchée et c’est là que le jeu laisse un petit goût d’inachevé… Les combats sont rudes et compliqués dans la prise en main. La gestion est plutôt lente et demande beaucoup de patience.

Manette en main, la DualSense apporte une couche supplémentaire d’immersion.

Les vibrations haptiques se font sentir lors des affrontements, du maniement des armes ou même à cheval.

Les gâchettes adaptatives, bien que discrètes, participent à renforcer la sensation lors de l’utilisation de certaines armes.

Ce ne sont pas des ajouts révolutionnaires, mais ils contribuent à moderniser l’expérience.

En conclusion, la mise à jour next-gen ne change pas le cœur de Kingdom Come: Deliverance, mais elle permet enfin de l’apprécier dans des conditions optimales. Cette nouvelle version gomme une grande partie des défauts techniques qui pouvaient freiner l’expérience à sa sortie, sans dénaturer ce qui fait son identité.

Effectivement, ce n’est pas un remake mais j’en attendais un peu plus sur certaines retouches visuelles comme une nouvelle mouture au niveau des visages ou des dialogues.

Quoiqu’il en soit, le rythme du jeu ne conviendra pas à tout le monde mais celui qui le débute doit absolument commencer avec cette version. Quant à celui qui voudrait revenir dessus, la mise à niveau est gratuite si vous aviez le jeu sur PS4.

C’est une vraie bonne version finale pour cette simulation incontournable des fans de châteaux et combats de l’époque médiévale.

À bientôt pour de nouveaux tests

Jibé