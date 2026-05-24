Atomic Owl est un jeu de plateforme / action qui possède également une composante rogue-lite ! Le jeu est développé par le studio Monster Theater. Sorti en 2025 sur PC, il est disponible sur toutes les plateformes console depuis le 20/05/2026. Malheureusement, le jeu n’est pas traduit en français !

Vous incarnez Hidalgo et vous débutez votre aventure entourée de vos amis dans un resto de ramen. Un cadre idyllique qui va très vite s’assombrir avec l’arrivée d’Omega Wing, le grand méchant qui va corrompre tous vos copains. Hidalgo va alors partir à l’aventure pour les sauver, accompagné de sa fidèle épée parlante (oui oui) Mezameta. Un scénario plutôt classique et qui sert principalement à lancer le joueur dans l’univers assez atypique du jeu.

Visuellement, le jeu va immédiatement attirer le regard du joueur. Dans un style mélageant le cyber-punk et le rétro-wave, le pixel art très coloré flatte nos rétines ! Malheureusement, le jeu est parfois un peu trop généreux et la visibilité pâtie un peu des multiples effets visuels, ennemis, … présents à l’écran. Surtout qu’Hidalgo est généralement assez petit dans ces grands environnements ! Et certains niveaux un peu plus « simpliste » sont pour le coup un peu trop bruts et auraient pu être travaillés un peu plus.

Il en reste que, globalement, parcourir le jeu fait plaisir aux yeux et aux oreilles !

Mais qu’est ce qu’Atomic Owl propose niveau gameplay ? Le jeu prend la forme d’un scroller horizontal avec des phases de combat de plateformes.

Côté combat, 3 armes sont à disposition d’Hidalgo avec des caractéristiques différentes (attaque à distance, attaque rapprochée,…) ainsi qu’un pouvoir à distance. Les capacités de déplacement d’Hidalgo sont assez classiques avec des doubles sauts, des dash, … De quoi, sur le principe, assurer des combats et des déplacements assez dynamiques ! Surtout que chaque ennemi tué vous offre la possibilité de drop une amélioration pour le personnage. Ajout d’un saut, amélioration d’une arme, attaque empoisonnée…, Votre build va ainsi se construire de manières aléatoires au fil des niveaux. Chaque niveau se clôturera par un combat de boss, votre objectif final étant de battre Omega Wing !

En bon rogue-lite, chaque mort vous fera perdre l’ensemble de vos améliorations obtenues pendant les niveaux mais vous pourrez, moyennement finance, obtenir des améliorations permanentes !

Atomic Owl joue donc une partition classique mais qui pêche sur quelques points à mon goût. Je trouve les combats plutôt mous et manquant de lisibilité. J’ai la sensation qu’il y a une petite latence entre l’input et l’action réalisée par Hidalgo ce qui n’est pas forcément agréable pour réaliser des combats parfaits. Ce n’est pas bloquant car le jeu reste relativement simple mais c’est dommage pour la sensation de jeu ! Et côté plateforme, c’est plutôt un manque de précision dans les déplacements qui m’a un peu frustré.

En conclusion, Atomic Owl est un bon petit jeu d’action / plateforme à qui il manque peu de choses pour être vraiment très plaisant. Avec une rejouabilité plutôt limitée, Atomic Owl est le type de jeu qu’on finit sans déplaisir mais qu’on oublie au final assez vite. Dommage car l’aspect visuel est plutôt intéressant !