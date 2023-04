À peine sortis du week-end de Pâques que c’est déjà bientôt l’heure du mercredi cinéma !

Si vous avez été trop occupés par votre chasse aux oeufs pour vous pencher sur le sujet, on vous liste ici les films à ne pas manquer cette semaine !

Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs

Une équipe de voleurs des plus particulières se lance à la recherche d’une relique perdue, mais c’est sans compter sur les dangereux individus qui vont tout faire pour les en empêcher.

Une épopée fantastique et rocambolesque basée sur le célèbre jeu de rôle mondialement connu ; Donjons & Dragons.

Les Complices

Un tueur à gage se retrouve menacé de mort par ses anciens patrons lorsqu’il tente de disparaître après avoir inexplicablement déclaré une phobie du sang.

Ses nouveaux voisins, un couple un peu à l’Ouest, vont devenir malgré eux ses complices pour tenter de doubler les commanditaires et sauver sa peau.

Un film au casting pétillant, avec François Damiens, William Lebghil (SODA), Laura Felpin et Vanessa Paradis !

10 Jours encore sans Maman

Un père de famille, incarné par Franck Dubosc, se retrouve bien embêté lorsqu’il doit emmener ses enfants au ski, mais sans la présence de maman cette fois !

Autant vous dire que ce ne sera pas de tout repos …

Une Histoire d’Amour

Katia et Justine, elles décident de se marier et d’avoir un enfant ensemble.

Alors que Katia est tombée enceinte, Justine décide de la quitter, la laissant seule avec un enfant à venir.

12 ans plus tard, alors que Justine a reprit le cours de sa vie, Katia découvre qu’elle est condamnée et doit trouver quelqu’un pour continuer à élever sa fille.

Elle se tourne alors vers son frère William, un écrivain cynique qui peine déjà à s’occuper de lui-même.

Un drame puissant et bouleversant qui met en lumière de multiples sujets de société.

Alma Viva

Lorsque sa grand-mère adorée meurt subitement, la jeune Salomé se retrouve hantée par l’esprit de celle que le village considérait comme une sorcière, tandis que les adultes se déchirent au sujet du décès et des obsèques.

Suzume

La jeune Suzume, 17 ans, a par erreur tourné la poignée d’une porte enchantée, libérant des catastrophes aux quatre coins du Japon.

Accompagnée d’un mystérieux voyageur, il faudra tout faire pour les refermer.

Alors, le(s)quel(s) irez-vous voir cette semaine ?

Et ce n’est pas tout, découvrez toutes les sorties cinéma que vous réserve le mois d’avril !