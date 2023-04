Le printemps est arrivé et il apporte avec lui son lot de sorties cinéma pour ce mois d’avril 2023 !

Voici une sélection des films à ne pas manquer, et on peut dire qu’il y en aura pour tous les goûts.

1. Super Mario Bros, le film

On démarre sur les chapeaux de roue avec un film familial plus qu’attendu, aussi bien par les petits que par les grands, tiré de la célèbre saga de jeux Nintendo.

Les réalisateurs, Aaron Horvath et Michael Jelenic, nous propulsent au Royaume Champignon pour suivre Mario (doublé par Chris Pratt en VO) et sa team dans une épopée des plus palpitantes et colorées.

Super Mario Bros, le fim – Universal Pictures

2. Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

Retour en 1625 au beau milieu de la Guerre de Trente Ans, où nous plonge Martin Bourboulon avec une adaptation du célèbre ouvrage d’Alexandre Dumas.

Un film historique et épique, porté par un casting Bleu Blanc Rouge de haut-vol dont François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaï, François Duris et Eva Green.

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan – Pathé

3. About Kim Sohee

Inspiré de faits réels, About Kim Sohee prend place en Corée du Sud et traite de l’histoire d’une jeune lycéenne dont le stage de fin d’études dans une centrale d’appels connaîtra une issue S’en suivra un combat des plus difficiles pour lui rendre justice.

Un drame par July Jung qui pointe du doigt les déviances du système et la culture de l’excelle coréenne.

About Kim Sohee – Arizona Distribution

4. Normale

Entre drame et comédie par Olivier Babiner, Normale fait le récit d’une adolescente forcée de grandir plus vite, et de son père, rongé par la sclérose en plaque.

Le duo, campé par Justine Lacroix et Benoît Poelvoorde, qui oscille entre complicité et déchirements va devoir se battre pour sauvegarder leur bonheur écorché mais inestimable.

Normale – Haut et Court

5. Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs

Jonathan Goldstein propose un voyage dans l’univers du célèbre jeu de rôle Donjons & Dragons pour une aventure fantastique !

Humour, action et magie au rendez-vous, de quoi ravir toute la famille !

Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs – Paramount Pictures

6. Alma Viva

Après le décès brutal de sa grand-mère, la petite Salomé se retrouve liée à l’esprit de cette dernière tandis que sa famille se déchire face à cette tragédie.



Cristèle Alves Meira nous propose, le temps d’un drame teinté de comédie, d’amincir la frontière entre le monde des morts et celui des vivants.

Alma Viva – Tandem

7. Suzume

Ce film d’animation japonaise signé Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name, nous embarque dans le périple fantastique de Suzume et Sota, qui ont pour mission de sauver le Japon d’un fléau maléfique.

Une aventure des plus envoûtantes où se croisent drame, humour et romance.

Suzume – Eurozoom

8. Evil Dead Rise

La découverte d’un livre étrange plonge une petite famille de Los Angeles dans la terreur et le sang, ayant réveillé des entités démoniaques, dont l’une qui élira domicile dans le corps d’Ellie, la mère.

Cauchemars garantis avec ce film d’horreur par Sam Raimi, réservé à un public averti.

9. Blue Jean

Jean, jeune professeure de sport mène une double vie pour cacher son homosexualité dans une Angleterre des années 80 encore discriminante.

L’équilibre que lui octroie le mensonge se voit menacé par Loïs, une jeune élève elle aussi lesbienne et persécutée au lycée pour son identité, qui tente de trouver de l’aide auprès de son enseignante.

Un récit profond offert par Georgia Oakley.

Blue Jean – UFO Distribution

10. Beau is Afraid

Beau, incarné par le magistral Joaquin Phoenix (Joker), doit visiter sa mère, mais c’est sans compter sur l’univers qui ne semble pas des plus coopératifs.

Durant près de 3h, Ari Aster nous fait sombrer dans un thriller psychologique, horrifique et paranoïaque délirant.