Il y a des produits dont la promesse semble presque trop belle pour être vraie. La Carbonite Stop Odeurs de Tranquille faisait partie de cette catégorie. Les deux sacs utilisés pour ce test m’ont été envoyés gratuitement par la marque et, au moment de remplir le bac, j’étais plutôt dubitatif.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’une litière me promet de faire disparaître les mauvaises odeurs. J’avais déjà essayé des produits similaires chez d’autres marques, avec des résultats assez mitigés. Disons simplement que mes narines avaient rapidement compris qu’on leur avait vendu du rêve.

Une efficacité qui ne manque pas d’air

J’ai donc installé cette nouvelle litière sans vraiment attendre de miracle. Pourtant, au fil des jours, la Carbonite Stop Odeurs m’a agréablement surpris. Sa principale promesse est tenue : elle limite réellement les mauvaises odeurs. Même après le passage de la principale intéressée, celles-ci restent très discrètes. Quand on vit avec un félin qui considère parfois sa litière comme un lieu d’expression artistique, ce n’est clairement pas un détail.

Cette efficacité repose notamment sur la présence de charbon actif directement intégré aux grains de litière. Je ne me lancerai pas dans une grande démonstration scientifique, mais le résultat est bien là : la pièce conserve une atmosphère nettement plus agréable qu’avec certaines litières précédemment testées.

Des grains fins, mais un sac un peu juste

J’ai également apprécié la finesse des grains. Au moment du nettoyage, les blocs agglomérés se retirent facilement sans embarquer la moitié du contenu du bac avec la pelle. Cela paraît secondaire, mais ce sont précisément ces petits détails qui rendent l’entretien moins pénible au quotidien et permettent d’éviter un gaspillage inutile.

Mon principal regret concerne finalement le conditionnement. Avec seulement 5 litres par sac, le contenu diminue assez rapidement, surtout si le bac est grand ou si votre chat utilise sa litière avec beaucoup d’assiduité. La marque recommande d’ailleurs une épaisseur minimale de 6 cm et précise que plusieurs sacs peuvent être nécessaires selon les dimensions du bac. Le tarif de 7,90 € reste raisonnable à l’unité, mais le coût réel peut donc grimper assez vite.

Malgré cette réserve, mon bilan demeure très positif. J’avais commencé ce test avec quelques doutes, nourris par de précédentes expériences peu convaincantes, et je termine agréablement surpris. La Carbonite Stop Odeurs est efficace contre les odeurs, simple à entretenir et plutôt économique à l’usage grâce à son bon pouvoir agglomérant. Un conditionnement plus généreux aurait toutefois rendu l’ensemble encore plus convaincant.

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