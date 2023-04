Packaging du SLYR PRO :

On retrouve un packaging complet, qui est est qualitatif à vue d’œil. Sur la façade se trouve beaucoup d’informations sur le produit: notamment quant à sa connectivité, ses compatibilités et ses performances. Conforme à la marque, le packaging est très coloré et attire l’attention.

Unboxing :

Dès qu’on ouvre la boîte, nous sommes en face d’un casque qui semble très complet. Il est toujours accompagné de sa connectique haute en couleur. Petite particularité, il y’a un bandeau en fibre élastique à monter soi-même sur le serre-tête du casque.

Petit tour rapide de la connectivité multiplateforme, nous avons un cable Jack de 3.5mm ainsi qu’un cable USB-C vers USB-A.

Découverte du casque :

Première nouveauté, je n’ai jamais eu l’occasion d’expérimenter une telle chose: le bandeau au niveau du serre-tête. Ce dernier à deux positions possibles, il permet d’alléger le poids du casque sur la tête grâce à son élasticité.

Le serre-tête s’adapte à tout type de tête, les oreillettes sont entourés d’une mousse à mémoire de forme toujours aussi confortable.

Contrairement à son petit frère, celui-ci est légèrement plus lourd: 315 grammes, pourtant il n’y paraît pas.

Quant aux couleurs, on est sur un modèle relativement sobre, avec toujours quelques touches de couleurs néons qui rappellent vivement la marque.

Boutons et connectiques :

Sur l’oreillette gauche se trouve des commandes très intuitives qui permettent d’accomplir des tâches en un seul mouvement: notamment une commande permettant de mettre le micro en mode off et une seconde permettant d’autoriser les appels entrants ou de changer de musique tout simplement!

Nous avons également à proximité du bouton permettant d’allumer et d’éteindre le casque une molette qui est très utile afin de régler le volume sonore !

Bluetooth :

Lors de la charge du casque, il est possible de l’utiliser avec les câbles fournies.

Sa fonction bluetooth est compatible avec les smartphones ainsi que les Nintendo Switch. Malheureusement sur PC ou les autres consoles, il sera nécessaire de se procurer un transmetteur afin de pouvoir établir une connexion sans fil.

Mon avis sur le casque SLYR PRO de Skullcandy :

C’est le second casque gaming de la marque Skullcandy que j’essaie, et cette fois-ci, on monte en gamme. Le casque est très fonctionnel du à sa petite taille et très confortable dû à la sensation de légèreté que celui-ci apporte. Le serre-tête et son élastique sont vraiment très appréciable, surtout après un port du casque prolongé!

Cependant, j’ai été un peu déçue car en effet, malgré que le micro soit identique à son petit frère, j’ai pu constater ( ainsi que mes compagnons de jeux ) que l’IA étant supposée réduire les bruits environnants ainsi que la qualité de la voix ne sont pas de mise, ou tout du moins semble être moins performante. Le microphone est le seul point négatif que je retiendrais de ce casque, hormis le fait que je trouve cela dommage que ce ne soit pas préciser clairement sur l’emballage que les consoles et PC ont besoin d’un petit accessoire supplémentaire pour permettre une connexion sans fil. La prise en main de l’établissement de la connexion sans fil est tout aussi rapide cependant, cela n’est pas complexe et ne prends pas plus de 2 minutes!

La qualité du son reste propre à Skullcandy, c’est très propre et très agréable: on passe toujours un bon moment, même après quelques heures de jeux ou pour écouter une playlist en travaillant sur l’ordinateur!

Le PLYR est pour moi un casque gaming de très bonne qualité pour un produit à 139,99€.

Les casques gaming sans fil dans ces tranches de prix sont peu nombreux pour des produits vraiment qualitatifs, malgré le petit soucis de micro qui n’est pas handicapant.

Je remercie encore une fois Skullcandy de m’avoir permis de faire ce test de produit en me fournissant un exemplaire de ce casque.